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Nepalli bakıcıdan avukat anneye 'şiddet' suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:44 | Son Güncelleme

Nepal'den bakıcılık yapmak için Ankara'ya gelen Sonam Karmu Hyolmo (18), yanında çalıştığı avukat G.A.'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.  Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, geçen ağustos ayında, avukat G.A.'nın 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara'ya geldi.

Nepal'den bakıcılık yapmak için Ankara'ya gelen Sonam Karmu Hyolmo (18), yanında çalıştığı avukat G.A.'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, geçen ağustos ayında, avukat G.A.'nın 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara'ya geldi. Aylık 400 Euro'ya anlaşan Hyolmo'nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk, anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. İddiaya göre, Hyolmo da babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için G.A.'nın annesi Y.D.'nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Burada tanıştığı Hindistanlı öğrenciye ise evde şiddet gördüğünü söyledi. Hyolmo'yu videoya kaydeden Hindistanlı öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine kız yurduna polis geldi. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı avukat G.A.'dan şiddet gördüğünü söyleyip, şikayetçi oldu.
İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, avukat G.A.'nın ifadesi alındı.
DHA muhabirinin ulaştığı kız yurdunun sahibi Y.D., evlerinde Hyolmo'ya bir oda verdiklerini, genç kızın gayet iyi şartlar altında çalıştığını, zaman zaman yemek yapmayı öğrenmek için yurda geldiğini belirterek, şiddet olaylarının gerçeği yansıtmadığın söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Nepalli bakıcının konuşması
-Nepalli bakıcının fotoğrafları
Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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