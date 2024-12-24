Nerdeyse kullanılmıyor ama... Derin uykunun sırrı yün yorgandaymış! Faydaları saymakla bitmiyor

Rengarenkler üstelik onları kullanmak sadece nostalji de değil yün yorgan ağrısız derin uyku demek sağlık demek. Eskiden her evin bir yüklüğü olur o yüklükte de rengarenk yorganlar sıralanırdı. Eski nesil bu yorganları annelerinin çeyizlerinde hatırlar, şimdikiler ise maalesef hiç bilmiyor çünkü gel zaman git zaman bu yorganların yerini elyaf yorganlar aldı. Sağlıkta elden gitti.

ATV Ana Haber'de yer alan habere göre; Yorgancı Mustafa Ertaş, "Elyaf çok sağlıksız bir şey. Tamamen naylon ama yün doğal. Yok 'Şuram ağrıyor buram ağrıyor' Herhalde ağrır. Sen akşamdan sabaha kadar naylonun içinde yatıyorsun, sentetitiğin içinde yatıyorsun doğal bir şey yok ondan. Bunlar model yorganlar, saten. Evlenenler hep yaptırırdı ama şu anda çeyiz olayı da bitti neredeyse. Binde bir yaptırıyorlar." diyerek yün yorganın faydalarına değindi.

YORGUNLUĞU ALIYOR

Yorgancı esnaf, "Bu yorgan sabaha kadar insanın elektriğini çeker, yani yorgunluğunu alır ama elyaf terletir. Bu Yorganı 4-5 sene kullanıyorlar, tekrar bize getiriyorlar. Söküyoruz yününü tarıyoruz kılıfını değiştiriyoruz gene aynen yorgan oluyor." dedi.

Elyaf yorganlar biraz daha avantajlı görünüyor hem kolay yıkanıyor hem de kolay katlanabiliyor. Yün yorganlarsa biraz zahmet istiyor. Eskiden damlarda şekilde dövülür iyice havalandırılmış ama sağlığın sırrı da hala bu yün yorganlarda. Sıcacık ana kucağı gibi huzurlu bir uyku istiyorsanız adres yünde.

"ISIYI DENGELER, TERLETMEZ"

GETAT Uzmanı Dr. Pervin Avcı ise "Yün doğal yapısıyla antimikrobiyal özelliktedir. Toz akarları ve diğer alerjenlerin üremesi de engeller. Isıyı dengeler, terletmez ve cildin nem dengesini artırmaktadır." ifadelerine yer verdi.