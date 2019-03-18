MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, onların inlerine giriyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine iniyoruz ve inmeye de devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Erdemli ilçesindeki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, yurt dışında Türkiye aleyhinde çalışan bir ajanın yazdığı raporda, Türkiye'yi karıştırmaya ve bölmeye yönelik planın yer aldığını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin de bunun bir parçası olduğunun altını çizen Elvan, "Çok uyanık ve dikkatli olmalıyız. Bu vatanı bölmeye çalışanlara, bizim insanımızı birbirine düşürmeye çalışanlara asla müsaade etmemeliyiz." dedi.

Elvan, AK Parti ve MHP'nin bir araya gelerek ülkenin birliği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu anlatarak, birlikte ve beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hem içeride hem dışarıda düşmanların çok olduğunun altını çizen Elvan, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, teröristleri beslemeye çalışanlar, teröre destek vermeye çalışanlar çok ama Allah'ın izniyle biz kendimize yetecek güçteyiz. Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, onların inlerine giriyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine iniyoruz ve inmeye de devam edeceğiz."