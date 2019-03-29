Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2019 yerel seçimi için YSK sandık sorgulama!

31 Mart yerel seçimi yarın Türkiye sandık başına gidecek. Seçmenler belediye başkanı, il heyeti ve muhtar seçimi için oy kullanacaklar. Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfasında. Haberimzide ayrıca oy kullanımı ile ilgili detaylara, oyun geçersiz saylmaması için dikkat edilmesi gerekenlere ve sandıkların açılış ile kapanışlarına dair bilgilere yer verdik.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Vatandaşların oy kullanacağı sandıklar YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. YSK'nın resmi internet sitesinden (Aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.) nüfus cüzdanınızda yazan T.C. kimlik numaranız ve sıra no hanesinde yazan rakam ile öğrenebilirsiniz.

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NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını EVET/TERCİH mührü ile işaretledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.