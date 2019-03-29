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Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2019 yerel seçimi için YSK sandık sorgulama!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

2019 yerel seçim sonuçları için çok az bir süre kaldı. Pek Pazar sabahı oy kullanmak için nereye gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Nerede oy kullanacağım diye öğrenmek istiyorsanız YSK seçmen sorgulama sayfası haberimizde. SK seçmen sorgulama sayfası ile oy kullanacağınız sandık ve adres bilgisini sayfamızdan kontrol edebilirsiniz. İşte oy verme işlemi ile ilgili detaylar, sandık açılma ve kapanma saatleri...

Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2019 yerel seçimi için YSK sandık sorgulama!

31 Mart yerel seçimi yarın Türkiye sandık başına gidecek. Seçmenler belediye başkanı, il heyeti ve muhtar seçimi için oy kullanacaklar. Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı haberimizdeki YSK seçmen sorgulama sayfasında. Haberimzide ayrıca oy kullanımı ile ilgili detaylara, oyun geçersiz saylmaması için dikkat edilmesi gerekenlere ve sandıkların açılış ile kapanışlarına dair bilgilere yer verdik.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Vatandaşların oy kullanacağı sandıklar YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. YSK'nın resmi internet sitesinden (Aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.) nüfus cüzdanınızda yazan T.C. kimlik numaranız ve sıra no hanesinde yazan rakam ile öğrenebilirsiniz.

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NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını EVET/TERCİH mührü ile işaretledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.

Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

Saadet Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Büyük Birlik Partisi
Hür Dava Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Demokrat Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
İYİ Parti
Halkların Demokratik Partisi
Demokratik Sol Parti

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK?

Türkiye’nin doğu illerinde Batı’ya göre 1 saat önce başlayacak. YSK’nın verdiği listeye göre sandıkların açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

07.00 - 16.00 = Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

08.00 - 17.00 = Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde

OY PUSULALARI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

  • Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

  • Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

  • Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

  • Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

  • Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

  • "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

  • Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

  • Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.
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    nerede oy kullanacağım? 2019 yerel seçim

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