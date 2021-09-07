Nereden nereye! Esra Erol'un estetiksiz halini gören hayrete düşüyor

Başarılı sunucu Esra Erol, kariyerinin henüz başlarında, birçok farklı yapımda yer aldı. Ünlü sunucunun, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha güçlendi.
Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. İşte Erol'un eski hali:
Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sinoplu, babası ise göçmendir. Polis bir babanın 5 kız çocuğundan ortancası olan Erol, Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun olan sunucu, Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır.
2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Çiftin, İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir adında iki çocuğu bulunmaktadır.
-Sunuculuk-
2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu)
2005–2007: Turkuaz
2007–2008: Dest-i İzdivaç
2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç
2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle
2013–2015: Esra Erol'la
2015–günümüz: Esra Erol'da
-Dizi/Film-
Kalp Gözü - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Çemberimde Gül Oya - 2005
Başkan - 2005
Tuzak - 2005
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Kamerayla İzdivaç - 2010
Alemin Kıralı - 2012
Yalan Dünya - 2012
Okuyucu Yorumları 0 yorum