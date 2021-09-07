Nereden nereye! Esra Erol'un estetiksiz halini gören hayrete düşüyor

Başarılı sunucu Esra Erol, kariyerinin henüz başlarında, birçok farklı yapımda yer aldı. Ünlü sunucunun, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha güçlendi.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA'DA OYNAMIŞ

Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. İşte Erol'un eski hali:

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sinoplu, babası ise göçmendir. Polis bir babanın 5 kız çocuğundan ortancası olan Erol, Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun olan sunucu, Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır.

ESRA EROL'UN ÖZEL HAYATI

2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Çiftin, İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir adında iki çocuğu bulunmaktadır.

ESRA EROL'UN YER ALDIĞI PROJELER

-Sunuculuk-

2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu)

2005–2007: Turkuaz

2007–2008: Dest-i İzdivaç

2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç

2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle

2013–2015: Esra Erol'la

2015–günümüz: Esra Erol'da

-Dizi/Film-

Kalp Gözü - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Çemberimde Gül Oya - 2005

Başkan - 2005

Tuzak - 2005

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Kamerayla İzdivaç - 2010

Alemin Kıralı - 2012

Yalan Dünya - 2012



