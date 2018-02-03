Nereden nereye.... Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altındaki not ise dikkat çekti

Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

1 / 7 Seren Serengil ve Gülben Ergen’in yıllar önce kuliste çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altındaki not ise dikkat çekti. Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı.

2 / 7 Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verilmişti.

3 / 7 Seren Serengil cezasını çekmek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Cuma günü 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi.

4 / 7 Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki dava magazin gündemini meşgul ederken, ikilinin yıllar önce kuliste çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

5 / 7 'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altında 'Genç assolist Seren Serengil ile manken Gülben Ergen ilk kez birlikte sahneye çıktıkları Stardust'ta program aralarında sohbet ettiler. Seren henüz şarkıcılıkta tecrübesi olmayan Gülben'e destek sözü de verdi'

6 / 7 Yıldızı bir türlü barışmayan ikili, düzenlenen bir yılbaşı partisinde pişti olmuştu.