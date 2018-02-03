MAGAZİN

Nereden nereye.... Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 11:10 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Gülben Ergen’in yıllar önce kuliste çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altındaki not ise dikkat çekti

Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

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Seren Serengil ve Gülben Ergen’in yıllar önce kuliste çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altındaki not ise dikkat çekti.

Seren Serengil ve Gülben Ergen’in yıllar önce kuliste çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altındaki not ise dikkat çekti.
Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı.
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Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verilmişti.

Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verilmişti.
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Seren Serengil cezasını çekmek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Cuma günü 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi.

Seren Serengil cezasını çekmek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Cuma günü 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi.
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Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki dava magazin gündemini meşgul ederken, ikilinin yıllar önce kuliste çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki dava magazin gündemini meşgul ederken, ikilinin yıllar önce kuliste çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.
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'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altında 'Genç assolist Seren Serengil ile manken Gülben Ergen ilk kez birlikte sahneye çıktıkları Stardust'ta program aralarında sohbet ettiler. Seren henüz şarkıcılıkta tecrübesi olmayan Gülben'e destek sözü de verdi'

'Kulis sohbeti' başlıklı fotoğrafın altında 'Genç assolist Seren Serengil ile manken Gülben Ergen ilk kez birlikte sahneye çıktıkları Stardust'ta program aralarında sohbet ettiler. Seren henüz şarkıcılıkta tecrübesi olmayan Gülben'e destek sözü de verdi'
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Yıldızı bir türlü barışmayan ikili, düzenlenen bir yılbaşı partisinde pişti olmuştu.

Yıldızı bir türlü barışmayan ikili, düzenlenen bir yılbaşı partisinde pişti olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Seren Serengil

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah Allah seren serengil şarkıcımıydı.ben emrahla beraber flimleri vardı.oyuncu olarak biliyordum
gülben o zamanlar porn star dı
hepsini toplasan bir adam çıkar mı...
demekki para adamı değiştiriyor ne dostluk kalıyor ne bişey birde işin içinde rekabet varsa
al birini vur ötekini
Gülben ergen hic degismemiste Seren serengil i hic çıkaramadım kadin estetik tanricasi olmus
Reklamın iyisi kötüsü olmaz,gerçekten iyi reklam yanii
Mutlaka Yeni proğramı için reklam
gençliğinde emrah ile mi birlikteydi bilmemama şimdilerde emrarahın amca oğlusu ile birlikteymiş ceza evine o getirmiş
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