AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık." dedi.

Özhaseki, Keçiören Belediye Meclis Üyesi Adayı Emir Kuşdemir'in Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kişinin görüşleri sebebiyle karşı karşıya getirildiğini söyledi.

Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkesin kader birliği yaptığını vurgulayan Özhaseki, "Ufacık tefecik farklılıklarla biz birbirimizi neden boğazlıyoruz? Problemimiz olabilir. Problemsiz hangi devlet var ki? Önemi olan bunları çözebilmek için ortak bir irade ortaya koyabilmek." diye konuştu.

İnsanın ırkını ve doğacağı yeri seçme gibi bir şansı olmadığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cami temeli atmaya da cemevi temeli atmaya da gittim. Kayseri'deki cemevinin hem arsasını verdim hem de ilk parayı kimden topladım biliyor musunuz? Sünni gruplara dedim ki 'Verin parayı, böyle olacak bu iş.' dedim. İlk parayı onlardan aldım. Lafla yürümez bu işler, kardeşsek atacaksınız parayı. Kayseri'deki Hacı Bektaş-ı Veli Derneğini bilenler açıp sorsunlar. İnşaatta her daraldıklarında beni bulmuşlardır ve on kez gezmişimdir inşaatını."