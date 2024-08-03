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Neredeyse canından oluyordu! Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

03.08.2024 14:40
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Sivas'ta otobüs durağında beklerken elektronik sigara içmek isteyen Buğra Türkseven, elindeki elektronik sigaranın bomba gibi patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki gencin yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Tedavisi devam eden genç vatandaşları elektronik sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Neredeyse canından oluyordu! Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gitmek için otobüs bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven, yanında bulunan elektronik sigarayı içmek istedi. Elektronik sigara, Türkseven'in elinde patladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan elektronik sigara söndürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.

1. VE 2. DERECE YANIKLAR OLDU

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Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi. Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta." dedi.

"İNSANLAR ZARARLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

elektronik sigara

Elektronik sigaranın son dönemde yaygın kullanıldığına dikkati çeken Akgöl, "İnsanlarımız maalesef bunun zararlı olmadığını düşünüyor. İçindeki kimyasal maddelerin ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılara yol açacağını henüz bilmiyoruz. Ama bizim karşılaştığımız olay gösterdi ki bu tür durumlar içindeki pile bağlı, pildeki ısınmayla patlama ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir durum, özelikle elektronik sigara yüz bölgesine yakın tutulduğu zaman o bölgedeki patlamalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun örnekleri daha önce görüldü. Amerika'da bir hasta hayatını kaybetti. Konya'da bir hastamız görme kaybı yaşadı. Allah'a şükür bizim hastamızda öyle bir durum olmadı. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, bu tür durumları akılarının bir ucunda tutsunlar, bu elektronik sigarayı hiç kullanmasınlar." ifadelerine yer verdi.

"KİMSE KULLANMASIN, KİMSE DE İÇMESİN"

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Talihsiz genç Buğra Türkseven ise "Sigarayı ağzıma götürdüğüm zaman elimde patladı, kolumu yaktı, yüzümde ve vücudumda yanıklar var. Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik. Daha da çoğalıyor, daha da derinleşiyor. Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin." diyerek vatandaşları uyardı.

Babaanne Semiha Türkseven de "Çocuğum iki gözünü kaybetseydi ne olacaktı? Bunun gibi daha niceleri olacak, bu sigaralar yasaklansın, toplatılsın." dedi. (AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara
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