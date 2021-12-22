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Göğüslerini kemerle bağladı! Bella Hadid Instagram’ı yaktı geçti

22.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid,Instagram hesabından dikkat çeken pozlar yayınladı. Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Bella Hadid’in cesur pozlarına milyonlarca beğeni yağdı.

Göğüslerini kemerle bağladı! Bella Hadid Instagram’ı yaktı geçti

Dünyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı BDSM temalı paylaşımıyla görenleri yine ve yeniden büyüledi.

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Filistin asıllı ABD’li model sansasyonel çıkışlarının yanı sıra yaptığı samimi paylaşımlarla dünya gündeminden düşmüyor. Kendisi gibi model olan kardeşleri Gigi Hadid ve Anwar Hadid’den farklı olarak daha sık paylaşımlar yapan genç modelin Instagram’da 50 milyona yakın takipçisi bulunmaktadır.

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Başarılı isim dünyaca ünlü marka Calvin Klein için kamera karşısına geçti. Bella Hadid’in cesaret isteyen fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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