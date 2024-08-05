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  4. Neredeyse her eve girmişti! Sakın bunu yapmayın... Alev alıp bomba gibi patladı

Neredeyse her eve girmişti! Sakın bunu yapmayın... Alev alıp bomba gibi patladı

05.08.2024 13:03
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Antalya’nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Durumu fark eden elektronikçi tarafından dışarı çıkartılan süpürge bir anda bomba gibi patladı. Neye uğradığını şaşıran elektronikçi, “Özellikle şarjlı ürünleri asla evinizde şarjda bırakıp gitmeyin. Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Ucuz atlattık” dedi.

Neredeyse her eve girmişti! Sakın bunu yapmayın... Alev alıp bomba gibi patladı

Olay, Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Bir müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden Elektronikçi Orhan Çakıroğlu, ardından test etmek için cihazı şarja taktı. Şarjı dolan robot süpürge, bir anda alev alınca iş yeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkartıldı. Dışarıda süpürgeyi inceleyen tamirci bir anda yaşanan patlamayla neye uğradığını anlamadı. Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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“PİLLERİNİ ÇIKARDIK AMA PATLAMAYA DEVAM ETTİ”

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, “Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti” dedi.

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“UCUZ ATLATTIK”

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, “Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, iş yerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık” dedi. (İHA)

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AW261206_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya robot süpürge
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