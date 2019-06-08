Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

CNN International, Rus Amiral Vinogradov'un Amerikan USS Chancellorsville gemisiyle neredeyse çarpışacağı görüntüyü dünyada ilk yayınlayan televizyon oldu.

Dakikalar sonra ABD donanması resmi Twitter hesabından video kayıtlarını yayınladı.

İki ülke de olayla ilgili birbirlerini suçladı.

CNN'ne konuşan ABD donanma sözcüsü Clayton Doss, "Bir Rus destroyeri, USS Chancellorsville'e karşı tehlikeli bir manevra yaptı. Neredeyse 20-30 metre kadar yaklaştı" dedi.

Pentagon, Rus tarafının tehlikeli ve profesyonellik dışı davrandığını ileri sürdü.

Rus Pasifik Filosu ise, güdümlü füze taşıyan ABD gemisinin kendilerine yaklaştığını savunuyor.

Moskova'ya göre, USS Chancellorsville kruvazörü Amiral Vinogradov destroyerinin 50 metre önünden geçti.

ASKERLER GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Pentagon'un paylaştığı görüntülerde dikkat çeken ayrıntı ise, Rus savaş gemisinde güneşlenen askerler.

Amiral Vinogradov'un ABD gemisine 20 metre kadar sokulduğu sırada çok sayıda asker helikopter pistinde güneşlenmeye devam ediyor.