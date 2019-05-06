Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eski fotoğraflarla İstanbul

'Nerede o eski İstanbul' sözünü duyup, merakını gidermek isteyenler için birbirinden güzel fotoğraflarla eski İstanbul...
Edirnekapı Surları / 1890'lar
Boğaziçi Yalıları / 1890'lar
Dolmabahçe Sarayı / 1850'ler
İşte eski İstanbul'dan hiç görmediğiniz diğer fotoğraflar...
1960’lı yıllarda Dolmabahçe’de, Hilton Oteli’nin önünde tarım yapılıyordu.
Orkinos taşıyan bir hamal. 1930'lar.
1930'lar Galata Kulesinden Eminönü
1930'lar Beşiktaş Ortaköy Yolu
1934 Sultanahmet Camii'nden Ayasofya'ya bakış
1936 Arnavutköy Sırtlarından Boğaziçi
1940'lar Dolmabahçe Meydanı
1970'ler Kızıltoprak / Kadıköy
1900'lar Kanlıca İskelesi
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