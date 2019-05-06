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Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eski fotoğraflarla İstanbul

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:41 | Son Güncelleme

Tarihin en büyük olaylarına tanıklık eden İstanbul'un eski halini görmeye ne dersiniz? Büyük devletlere başkentlik yapmış bu özel şehir antik çağlardan günümüze kadar binlerce yılın kültürünü harmanlayarak günümüze getirmiş. 1800 ve 1900'lü yıllarda çekilen kareler ise eski İstanbul'u görmek isteyenlerin günümüze ulaşan tarihi kalıntıların da ötesine taşıyarak en ince ayrıntılara dahi tanık olmasını sağlıyor.

'Nerede o eski İstanbul' sözünü duyup, merakını gidermek isteyenler için birbirinden güzel fotoğraflarla eski İstanbul...

Edirnekapı Surları / 1890'lar
Kağıthane
Beykoz /Yalıköy
Boğaziçi Yalıları / 1890'lar
Dolmabahçe Sarayı / 1850'ler
Galata Kulesi / 1854
Karacaahmet / 19.yy
Rumelihisarı
Kağıthane'de kayıklar
Tophane / 1919
İşte eski İstanbul'dan hiç görmediğiniz diğer fotoğraflar...
Sarıyer (1900'ler)
1930'lar, Taksim
1960’lı yıllarda Dolmabahçe’de, Hilton Oteli’nin önünde tarım yapılıyordu.
Etiler, 1950'ler
1918 Kasımpaşa
1912 Dolmabahçe
1919 Rumeli Hisarı
1928 İstiklal Caddesi
Orkinos taşıyan bir hamal. 1930'lar.
1928 Eminönü
1930'lar Galata Kulesinden Eminönü
1930'lar Beşiktaş Ortaköy Yolu
1930'lar Beyoğlu
1934 Sultanahmet Camii'nden Ayasofya'ya bakış
1936 Arnavutköy Sırtlarından Boğaziçi
1940'lar Dolmabahçe
1940'lar Dolmabahçe Meydanı
1940'lar Beyoğlu / Tünel
1974 Eyüp
1970'ler Kızıltoprak / Kadıköy
1930 Tarlabaşı
1965 Şişli Camii
1925 İstiklal Caddesi
1930 Arnavutköy
1900'lar Kanlıca İskelesi
1966 Büyükada
1930 Taksim Meydanı
1955 Sultanahmet
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