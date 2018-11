"Nereye gidersen git, adaletin önünde hesap vereceksin"

"Türkiye'de bütün öğrenci sayısı 150 bindi. Şimdi üniversitelerde 150 bin akademisyen var. Türkiye'de yurt dışından gelen 150 bin yabancı uyruklu öğrenci var. Türkiye'de üniversite sayımız 206'ya, okuyan öğrenci sayımız ise 7,5 milyona ulaştı. Yurt ve kredi konusunda da inanılmaz imkanlara sahipsiniz. Bunu geçmişle mukayese ederek söylüyorum. Daha iyisini de hep beraber yapacağız. Üniversitelerimiz huzur dolu. Artık anarşi, terör ve silah yok. Okuduğumda hemen hemen her gün Türkiye genelindeki üniversitelerde veya sokak çatışmalarında 4-5 kişi ölüyordu. Bizi dersten çok adli tıptan cenaze kaldırmaya götürüyorlardı. Türkiye bunları geride bıraktı. Üniversiteler, farklı fikir ve düşüncelerin olduğu yerdir. Bunlar olacak. Kendi düşüncelerimizle arkadaş ve hocalarımızı ikna etmek için birbirimizle yarışacağız. Bu normal ama yok fikrimi zorla kabul ettireceğim, belime silah koyacağım ve terörle uygulayacağım. Türkiye bunlardan kurtuldu."

- "Anadolu coğrafyası çok büyük bir imkan"

Türkiye'nin son yıllarda epey geliştiğini ve ciddi anlamda mesafe aldığını kaydeden Malkoç, ancak istenilen hedeflere ulaşmak için Türkiye'nin bu gelişmişliği yeterli görmediğini dile getirdi.

Şu anda Türkiye'nin gayrisafi milli hasıla açısından dünyanın 17'nci, harcama paritesinde de 13'ncü büyük ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'yi dünyadaki ilk 10 ülke arasına koymak. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Yeter ki gerekli alın terini ve göz nurunu dökelim. Buna ulaşmamız zor değil. Anadolu coğrafyası çok büyük bir imkan. Dünyada milattan öncesinden beri her kim güçlü olmak istiyorsa, bu coğrafyada etkin olmak durumunda kalmış. Bütün dinler ve peygamber bu coğrafyanın etrafına gelmiş. Önemli savaşlar, ilk yazı ve medeniyet ile aklınıza ne geliyorsa insanlık adına burada olmuş. Bitlis varken Berlin, Londra, Paris, New York ve Moskova yoktu. Burası böyle bir toprak, medeniyetin ve insanlığın beşiği. Rusya, Hazar, İran, Irak ve Doğu Akdeniz'de petrol çıksa dünyaya açılması için borularla Türkiye üzerinden geçmesi gerekiyor. Dünyada uluslararası uçan her 100 uçaktan en az 60'ı Türkiye üzerinden uçmak zorunda. Cenab-ı Allah'ın koyduğu fizik kuralları bunu gerektiriyor. Onun için dünyanın en büyük havaalanını Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yaptı. Göçmen kuşlar bile Anadolu topraklarını kullanıyor. Böyle mübarek bir ülke. Onun için çok çalışmamız lazım. Bölgemizin huzuru ve barışı da buna bağlıdır."