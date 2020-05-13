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  4. 'Nereye Konacağını Bilemeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir' çıktı!

'Nereye Konacağını Bilemeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir' çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 17:41 | Son Güncelleme

Nereye Konacağını Bilemeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir genç bir kadının kendini, hakikati, yaşamı, ölümü ve değerleri sorgulaması; kendisiyle yüzleşmesi ve bütün bu sürecin sonunda yaşadığı aydınlanmanın hikâyesi… Hakikate ulaşma yolunda atılan adımları yalın bir dille anlatan kitapta soyut bir mesele naif bir kurguyla aktarılıyor.

İpek Demirkan’ın yazdığı hayalle gerçek arasında gezinen hikâyesiyle Nereye Konacağını Bilemeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

Bu bir kaçak dövüş hikâyesi...
Hem de insanın kendi kendiyle yaptığı, bilinmezliklerle, gizemlerle, sorularla ve cevapsızlıklarla dolu bir kaçak dövüş...
Saklanmaktan yorulmuş olanlar için yazılmış bir hikâye...
Kurgu gibi ama hakikat...
Bilmeye hazır olanlar için kurgulanmış küçük sırlara ışık tutuyor.
Hayır, ışığa bakma göremezsin.
Işığa bakanların hepsi kör oldu.
Feneri nereye tuttuğuma bak.
İşte orası esaretini sonlandıracak olan yer.
Orası huzurla konabileceğin yer. Orada kanat çırpmak zorunda değilsin artık.
Unutma ki nereye konacağını bilmediğin sürece özgür sayılmayacaksın.
Kanatların sahte bir özgürlük için açılmış olacak gökyüzünde.
Ta ki sen yorulana kadar...
İşte o zaman nereye konacağını öğrenmek zorunda kalacaksın...

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