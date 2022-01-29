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Nermin Celep Pendik'te vahşice öldürülmüştü! Arkadaşına son mesajı yürek dağladı: Nasıl kurtulacağım bundan?

29.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te dün saat 13.00 sıralarında bir taksinin içinde meydana gelen olayda Nermin Celep, yanında oturan Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, şüpheli olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı. Su, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte Nermin Celep'in olaydan önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan. Kurşuna dizeceğini söylüyor'' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Dün Nermin Celep adındaki bir kadın, İstanbul Pendik'te evlilik hazırlığı yaptığı Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Evlenecektik, çok borca girmiştim. Benden ayrılmak istedi" dediği öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Ramazan Su, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Su (40), 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''BAŞKASINA YAR ETMEM''

Şüpheli savcıya verdiği ifadenin sevk yazısında Ramazan Su'nun arkadaşı olan İ.Ç.'ye "Bugün yarın duyarsınız. Nermin'i de öldüreceğim kendimi de öldüreceğim. Kıskanıyorum onu başkasına yar etmem" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

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''NASIL KURTULACAĞIM BUNDAN?''

Ayrıca, Maktül Nermin Celep'in de olaydan önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan? Uzak duramam diyor, kurşuna dizerim diyor" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

Sevk yazısında şüphelinin olay yerine bıçakla gittiği hatırlatıldı. Şüphelinin Celep'i öldüreceğini beyan etmesini de dikkate alan savcılık, Ramazan Su'yu, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

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TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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