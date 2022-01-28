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Nermin Celep taksi içinde vahşice öldürüldü! Dehşet anlarını taksici anlattı: Bir daha taksicilik yapabileceğimi sanmıyorum

28.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Nermin Celep adındaki bir kadın, İstanbul Pendik'te evlilik hazırlığı yaptığı Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının taksi içinde bıçaklanarak öldürülme anlarını gören taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu, ''Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Fırsatını bulduğumda en yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastanede polisin yanında beklerken vefat haberi geldi. Bir daha taksicilik yapabileceğimi sanmıyorum'' dedi.

Nermin Celep taksi içinde vahşice öldürüldü! Dehşet anlarını taksici anlattı: Bir daha taksicilik yapabileceğimi sanmıyorum

Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44)'i taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu ise yaşananları anlattı. Kuzubaşoğlu, "Ramazan Su isimli kişi bana Sahra sokağa gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darp etti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayrıldık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler" dedi.

"KAPIYI AÇIP KADINI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

"100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı" diyen taksici, "Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatını ilk bulduğumda hanımefendiyi taksiye bindirmek için müdahale ettim o da zaten bindi. En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğim de bilinci de açıktı.

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''BİR SAAT SONRA VEFAT HABERİ GELDİ''

Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedye birlikte hastaneye girdi. Bende hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi" diye konuştu.

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"BEN ARTIK TAKSİCİLİK YAPABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Kuzubaşoğlu, "Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu" dedi. Taksi sürücüsü, kadının karnından bıçaklandığını da belirti. Yedi yıldır taksici olan Kuzubaşoğlu, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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