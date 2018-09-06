Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Alınan bilgiye göre, Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, bir akrabalarının çocukları tarafından evlenme vaadiyle kaçırıldığını iddia ettiği 16 yaşındaki kızı C.E'nin kendileriyle görüştürülmediği ve şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınan C.E, anne ve babasına teslim edildi.

"KIZIM İSTİSMARA UĞRADI, ŞİDDET GÖRDÜ"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan baba Ali Ertaş, 16 yaşındaki kızının yaklaşık 6 ay önce baldızının torunu E.G. (24) tarafından evlilik vaadiyle kaçırıldığını iddia etti. Daha sonraki süreçte geri getirilmesi ve evlenebilmesi için 18 yaşını doldurmasının beklenmesini istediği kızı C.E'nin aile içi şiddete maruz kaldığını ve kendileriyle görüştürülmediğini ileri süren Ertaş, şöyle konuştu:

"Dün gece saat 1.00 sularında telefonum çaldı. Kızım benle konuşurken telefonu elinden alan E.G'nin babası bize hakaret ve küfürler etti. Bu sırada da kızımın arkadan 'yapmayın, vurmayın, dövmeyin' diye şiddet gördüğü sesleri duyduk. Bunun üzerine biz de eşimle Eskiizmir Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu anlattık. Evlilik vaadiyle kaçırılan 16 yaşındaki kızımızı polisin yardımıyla teslim aldık. Kızım istismara uğradı, şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı."