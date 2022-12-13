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Neşeli Günler'in Ahmet'i son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

13.12.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Neşeli Günler filmi, Yeşilçam'ın en kıymetli yapımlarından biri. Neşeli Günler filminde Saadet ve Kazım çiftinin oğlu Ahmet'e hayat veren usta oyuncu Yaman Coşkun, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Neşeli Günler'in Ahmet'i son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği Neşeli Günler filminin yakışıklı Ahmet'i Yaman Coşkun, son haliyle şaşırttı. Türkiye'yi terk eden usta oyuncu bakın şimdi ne iş yapıyor...

Turşu suyu yüzünden boşanma kararı alan geçimsiz bir çiftin hikayesini anlatan Neşeli Günler filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Türk izleyicisinin kalbini ısıtıyor.

Neşeli Günler'in Ahmet'i son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Anne ve babalarının ayrılmasından sonra kopan 6 kardeşin yeniden bir araya gelişini anlatan filmde; Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ahmet Sezerel gibi isimler yer alıyor.

Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Filmde turşucu çiftin oğlu Ahmet'e hayat veren Yaman Çoşkun, adeta sırra kadem bastı.

Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Daha önce Battal Gazi'nin İntikamı ve Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri gibi yapımlarda rol alan Yaman Coşkun, esas tanınırlığını Neşeli Günler filmiyle kazandı.

Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Şimdilerde 61 yaşında olan Yaman Coşkun, uzun bir süredir ABD'de yaşıyor.

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ABD'ye ilk gittiği yıllarda radyo programcılığı ve reklamcılık yapan Yaman Coşkun, sonrasında bir ajans kurdu.

Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Halen ajansın başında olan usta oyuncu, yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.

Neşeli Günler'in Ahmet'i son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti


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