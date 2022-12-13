Neşeli Günler'in Ahmet'i son haliyle hayrete düşürdü! Türkiye'yi terk etmişti

Yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği Neşeli Günler filminin yakışıklı Ahmet'i Yaman Coşkun, son haliyle şaşırttı. Türkiye'yi terk eden usta oyuncu bakın şimdi ne iş yapıyor...

Turşu suyu yüzünden boşanma kararı alan geçimsiz bir çiftin hikayesini anlatan Neşeli Günler filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Türk izleyicisinin kalbini ısıtıyor.

Anne ve babalarının ayrılmasından sonra kopan 6 kardeşin yeniden bir araya gelişini anlatan filmde; Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ahmet Sezerel gibi isimler yer alıyor.

Filmde turşucu çiftin oğlu Ahmet'e hayat veren Yaman Çoşkun, adeta sırra kadem bastı.

Daha önce Battal Gazi'nin İntikamı ve Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri gibi yapımlarda rol alan Yaman Coşkun, esas tanınırlığını Neşeli Günler filmiyle kazandı.

Şimdilerde 61 yaşında olan Yaman Coşkun, uzun bir süredir ABD'de yaşıyor.

ABD'ye ilk gittiği yıllarda radyo programcılığı ve reklamcılık yapan Yaman Coşkun, sonrasında bir ajans kurdu.

Halen ajansın başında olan usta oyuncu, yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.



