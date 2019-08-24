'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

İşte ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi...

Ünlü isimlerin değişimleri

Bu fotoğrafta tabut taşıyan ünlü aktörü ilk bakışta tanıyabildiniz mi? Bundan altı yıl önce yani 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filminde figüran olarak yer almıştı.

O isim Murat Yıldırım'dan başkası değil...

Aslında kariyerine TV ekranında başladı Murat Yıldırım. 1999 yılında 'Ayrılsak da Beraberiz' adlı dizide oynadı. Sonra Patron Kim, Ölümsüz Aşk, Hayat Bilgisi geldi.

En çok dikkat çektiği dizi ise 'Bütün Çocuklarım' oldu. Sonra 'Büyük Yalan' ve onu kariyerini zirvesine taşıyan 'Fırtına' dizilerinde boy gösterdi. 2004 ile 2006 arasında Organize İşler filminde de göründü Murat Yıldırım.

Sonra 'Asi' dizisiyle şöhretini pekiştirdi. Sonra 'Asi' dizisiyle şöhretini pekiştirdi.

Eski kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, davetlerin vazgeçilmez isimlerden. Işıl ve Rüştü Reçber önceki akşam yine bir davetteydi.

Rüştü Reçber’in seyrekleşen saçlarının önlerine saç ektirdiği POSTA'dan Suna Akyıldız'ın dikkatinden kaçmadı. Işıl Reçber, eşini ikna etmiş. Çift sonuçtan çok memnunmuş. Rüştü Reçber yüzüne de botoks yaptırmış.

Fotoğrafta slogan atan bu genci tanıdınız mı?

Kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Hafta içi her gün sunduğu haberlerle milyonları ekranlara kitliyor.

Evet bu kişi gazeteci Ahmet Hakan'ın ta kendisi!

Fotoğrafın hikayesine bugünkü yazısında yer veren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı: "Slogan atanlardan biri benim, biri de benim eski dostum, mektep arkadaşım Malatyalı Murat Bilim. Fotoğrafı Murat gönderdi. Şu fotoğrafın çekilmesinin üzerinden şunca zaman geçti. Benim sakallar ağardı. Yarım asırlık çınar haline geldim. Ve fakat... Hiçbir şey değişmedi"

Görenler tanıyamıyor Ahmet Hakan'ın 29 yıl önce çekilen bu fotoğrafını görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Dündarlı Köyü'nde bulunan çiftliğinde gözlerden uzak bir hayat süren Hüsnü Şenlendirici, avcılığa merak sardı.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, uzattığı ve beyazlayan sakallarıyla dikkat çeken klarnetçi, köylülerden oluşan avcı grubuyla sık sık ava çıkıyor.

Hüsnü Şenlendirici'nin bu fotoğrafı hayvanseverler tarafından eleştirildi ve sosyal medyada 'Eline tüfek değil klarnet yakışıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bu ünlüyü tanıdınız mı?

O, 'dünya güzeli' sözüyle bütünleşen, içli içli şarkılarla hafızamızda yer eden Koray Avcı'nın ta kendisi...

Koray Avcı yıllar geçtikçe saçlarını ve sakallarını uzatarak öyle bir değişime uğramış...

Onu Kemal Sunal'ın yanında bu haliyle görünce eminiz ki kim olduğunu tahmin edemediniz. O zaman size biraz hikayesinden bahsedelim belki tanırsınız...

Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten...

Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül.

O isim bir dönem ekranlarda fırtına gibi Harika Avcı... Oynadığı Türk filmlerinden şarkıcılık kariyerine kadar hep göz önünde kalmayı başardı. Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuştu, Türkiye'nin en seksi kadınları arasında yer aldı.

Oynadığı Türk filmlerinden şarkıcılık kariyerine kadar hep göz önünde kalmayı başardı. Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuştu, Türkiye'nin en seksi kadınları arasında yer aldı.

Göksel'in lise yıllığında kilo sorunundan, yemek düşkünlüğünden bahsedilirken bazı ifadelerin şaka ile hakaret arasında gidip geldiği de göze çarpıyor. Yıllık yazısında Göksel şöyle anlatılmış: Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir.

Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak şu notu paylaştı: ''Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim #hayatsanateşekkürederim''

Gizem Güven ile Zeynep Özkaya, 2003’te ekrana gelen ‘Sihirli Annem’in küçük yıldızlarıydı. O günlerde Gizem 9, Zeynep 6 yaşındaydı. Şimdi genç kız oldular.

Önceki gün İstinyePark’ta buluşan Gizem ile Zeynep “Üniversiteye gidiyoruz. Setleri çok özledik. Mezun olunca oyunculuğa devam edeceğiz” dedi.

Türkücü Bülent Serttaş, sosyal medya hesabında takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Gençlik yıllarında Elazığ'ın Kebantekspor takımında kalecilik yapan Bülent Serttaş, nostaljik fotoğraflarını Instagram'ına yükledi. 1983 yılında takım arkadaşlarıyla çekilen o karenin altına türkücü, ''Elazığ 1. Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan takım Kebantekspor... Saçlarım şekil'' notunu düştü.

Zayıf görüntüsü nedeniyle Anoreksiya hastalığına yakalandığı konuşulan Bade İşçil, "Anoreksiya değilim. Oğlum için sağlıklı olmam gerek, kilom aynı'' dedi. Zayıf görüntüsü nedeniyle Anoreksiya hastalığına yakalandığı konuşulan Bade İşçil, "Anoreksiya değilim. Oğlum için sağlıklı olmam gerek, kilom aynı'' dedi.

Haluk Levent, sık sık sosyal medyadan yaptığı esprili aylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Fotoğrafı Paylaş:

Genellikle takiçilerini dahil olduğu sosyal sorumuluk projeleri hakkında bilgilendirip destek isteyen Haluk Levent bazen de geçmiş yıllara ait fotoğraflarını esprili mesajlarla paylaşıyor. İşte bunlardan birini de geçen gece Twitter'da paylaştı ve hayranları Haluk Levent'i yorum yağmuruna tuttu.

Haluk Levent 1989 yılında çekilen bu fotoğrafını "Tipe bak çay demle" mesajı eşliğinde Twitter safyasında yayınladı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, "Abi hangi birine çay demleyelim' diye yazarken bir başkası da "Hangi mağara abi orası" diye sordu. Bazı takipçileri de Haluk Levent'in ayağındaki plastik terliklerle ilgili esprili yorumlar yaptı.

1989 yapımı "Uçurtmayı Vurmasınlar"daki Barış rolüyle izleyicileri gözyaşlarına boğan Ozan Bilen delikanlı oldu.

İşte Ozan Bilen'in son hali...

Bu değişimi kimi tarafından beğenildi kimileri ise oyuncuya yakıştıramadı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün yeni saç modeliyle 2005 yılındaki haline döndü.

Ünlü isimlerin geçirdiği değişimlere inanamayacaksınız. Oyuncu Tayanç Ayaydın ile Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan eşi Sally Michelle Ghalayini önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

'Kellik daha rahat' Saçlarını kazıtan Tayanç Ayaydın “Bir proje yok. Uzun saçtan bunaldım. Kellik daha rahat” dedi.

Tayanç Ayaydın eski hali

Elçin Sangu Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu yeni sezon öncesi imaj yeniledi.

Elçin Sangu Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Elçin Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı görüldü

Kayra Şenocak 1998 yılında Alişan'la bilikte oynadığı Aynalı Tahir dizisiyle tanınmaya başlamış ve sonrasında birçok dizide rol almıştı.

Kayra Şenocak Ateşböceği dizisinde 'iş adamı Semih' karakterini canlandıran Kayra Şenocak ekranlara geri döndü.

Kayra Şenocak Yıllar Kayra Şenocak'ı değiştirmiş ve kilo almış.

Kayra Şenocak kimdir? Yıllar Kayra Şenocak'ı değiştirmiş ve kilo almış.

Soner Sarıkabadayı Önce şarkı sözü yazarı kimliğiyle tanıdık. Ardından daha önce plana çıkmak istemiş olacak ki, kendi şarkılarını söylemeye karar verdi ve kendi albümünü çıkardı.

Soner Sarıkabadayı 38 yaşındaki şarkıcının en az sözlerini yazdığı şarkılar kadar kendisinin söylediği şarkılar da çok sevildi, dilden dile yayıldı.

Soner Sarıkabadayı Biz onu tanıdığımızdan beri hep saçlarını kazıtan Soner Sarıkabadayı'nın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki, inanın kendisi bile bu halini unutmuştur.

Soner Sarıkabadayı Hatta fotoğrafı görenler fotoğraftakinin Soner Sarıkabadayı olduğuna ihtimal bile vermedi.

Soner Sarıkabadayı İşte Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali

Meryem Uzerli Göğüslerine silikon taktırmış, çenesine dolgu enjekte ettirmişti. Bir ay önce yaptırdığı dudak dolgusunu abartması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Meryem Uzerli İfadesi değişen Meryem Uzerli soranlara “Zayıfladım, o yüzden değiştim” diyormuş.

Meryem Uzerli Meryem Uzerli 2011’de ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadığında dudakları ince, şu an sivri olan çenesi de yuvarlaktı.

Emina Sandal Mustafa Sandal’ın eşi, pop yıldızı Emina Sandal dudaklarına dolgu yaptırdı.

Emina Sandal Operasyondan hemen sonra Instagram’a video yükleyince estetiği ortaya çıktı. Takipçileri, “O ne dudak Emina? Kendine ne yaptın?” diye sormaya başladı. Emina Sandal cevap vermedi.

Emina Sandal Yıllar önce henüz hiç estetik yaptırmamış hali de bir kez daha sosyal medyaya düştü.

Mabel Matiz Şarkıcı Mabel Matiz, 'Maya' adını verdiği dördüncü albümünün duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Matiz, bu paylaşımda 2007 yılında annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını kullandı ve altına da şunları yazdı:

'Yakında çok eğlenececğiz' ''Yeni albümüme annemin adını verdim. Olduğum şeyle, özle mutlu olabilmeyi denediğim, öğrendiğim zamanların şarkılarını yazdım. Yakında çok eğleneceğiz (Fotoğraf 2007 senesinden. Annemlerle Sultanahmet’te buluşmuştuk. Uzattığım saçlarımı ilk kez görüp şok geçirmiş, epey söylenmişti. Fotoğraftaki halime ve bakışıma hep gülmüşümdür. İsyan mı ediyorum ne?''

Mabel Matiz Yeni albümüne annesinin adı olan 'Maya' ismini vereceğini açıklayan Mabel Matiz sosyal medya hesabından çok şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Ünlü isimlerin değişimleri Bir döneme damga vuran dizilerden Selena'da Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu.

Ünlü isimlerin değişimleri 2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de hatırlanmaya devam ediyor.

Ünlü isimlerin değişimleri Dilara Kurtulmuş şimdi genç kız oldu. 1998 doğumlu olan genç oyuncu şu an 19 yaşında.

Ünlü isimlerin değişimleri Haliç Üniversite'sinde okuyan Dilara Kurtulmuş, en son 'Son Çıkış Jülide' dizisinde rol almıştı. Moda tasarım bölümünde eğitime devam eden genç oyuncu, Avusturya doğumlu.

Eğitimine yoğunlaştı Sevenleri tarafından Instagram'dan takip edilen Dilara Kurtulmuş, 2015 yılından beri ekranlarda yer almıyor ve eğitimine yoğunlaşmış durumda.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Dilara Kurtulmuş'un son hali;

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri En son 'Paramparça' dizisinde rol alan Barış Falay Instagram hesabından uzun saçlı halini paylaştı.

İşte Barış Falay'ın uzun saçlı hali Barış Falay bile bu halini unutmuş olacak ki fotoğrafın altına "Kimin bu saçlar bilemiyorum" notunu düştü.

Çılgın Bediş dizisinin oyuncusu şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.

Artık teklif gitmiyor Geçen gün İstanbul Beşiktaş'ta seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.

Sinema filmlerinde de oynamıştı Abdülhamit Danışır 'Sarı Mercedes' ve 'Balkan Balkan'ın da aralarında bulunduğu birçok sinema filminde rol almıştı.

Çılgın Bediş dizisinin oyuncusu şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor

Çılgın Bediş dizisinin oyuncusu şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor

Ünlü isimlerin değişimleri Sinem Umaş, bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun' programının en ünlü simalarındandı. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalar hafızalardan silinmeyen Umaş'ın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtıyor.

Ünlü isimlerin değişimleri Güzel gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık öğretim Lisesi'nde okuyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti. Sinem ise sevdiği kişiyle evlenip Türkiye'de kalmak istediği için bu programa başvurmuştu.

Ünlü isimlerin değişimleri 858 Evlenme umuduyla katıldığı yarışma Umaş'ın adeta hayatını değiştirdi. Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu. Evlenme umuduyla katıldığı yarışma Umaş'ın adeta hayatını değiştirdi. Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu.

Ünlü isimlerin değişimleri Yıllar Sinem Umaş'ı bakın ne hale getirdi:

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri Serpil Nur, bir dönem 'Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biriydi...

Ünlü isimlerin değişimleri Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı 'Ah Nerede' filminde de boy gösteren usta oyuncu gözlerden uzak...

Ünlü isimlerin değişimleri Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı 'Ah Nerede' filminde de boy gösteren usta oyuncu gözlerden uzak...

Ünlü isimlerin değişimleri İşte usta oyuncunun son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Usta oyuncu Cevdet Arıkan, bir dönem 'Tosun Paşa' filminde canlandırdığı "Suphi" karakteriyle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu.

Ünlü isimlerin değişimleri Türk sinemasında 120'yi aşkın filmde rol alan oyuncu birçok Yeşilçam yıldızı gibi artık gözlerden uzak bir yaşamı var.

Ünlü isimlerin değişimleri 67 yaşındaki oyuncu şu sıralar Mersin'de yaşıyor.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Cevdet Arıkan'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Cevdet Arıkan

Ünlü isimlerin değişimleri Türk sinemasının usta oyuncusu Avni Yalçın, 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle hafızlara kazınmıştı.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Yalçın'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Faruk Peker bir zamanların en çok konuşulan oyuncularından biriydi. Peker, rol aldığı İffet, Kıskaç ve Kuşku gibi çok sayıda filmle adını duyurmuştu...

Ünlü isimlerin değişimleri Ancak ünlü oyuncu pek çok Yeşilçam yıldızı gibi hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

Ünlü isimlerin değişimleri Ancak ünlü oyuncu pek çok Yeşilçam yıldızı gibi hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Fotoğrafı Paylaş:

Ünlü isimlerin değişimleri 1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Ünlü isimlerin değişimleri Kulakoğlu'nun oyunculuk serüveni 1992 yılında Aşık Oldum ile başladı.

Ünlü isimlerin değişimleri Mum Kokulu Kadınlar, Avcı, Küçük Besleme, Üvey Baba ve Sururi gibi yapımlarda oynadı.

Ünlü isimlerin değişimleri Nur Kulakoğlu zaman içinde çok değişti...

Ünlü isimlerin değişimleri İşte son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Nur Kulakoğlu

Ünlü isimlerin değişimleri Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki hali şaşırtıyor.

Ünlü isimlerin değişimleri Yalçın Avşar'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Kaygısızlar'da Burcu rolünü canlandıran Damla Özen ise bakın şimdi nasıl görünüyor...

Ünlü isimlerin değişimleri Damla Özen'in son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı.

Ünlü isimlerin değişimleri Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Mutlu'nun son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri "Neşeli Günler" filminde 'Turşucu Kazım Efendi'nin oğlu olan Tuncay'a bir de şimdi bakın...

Ünlü isimlerin değişimleri O dönemin çocuk yıldızı olan Necati Aslan'ın artık kameralardan uzak bir hayatı var.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Necati Aslan'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Katıldığı ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, 'fındık kurdu' lakaplı Berna büyüdü.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Berna'nın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Berna'nın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Bu karakteri canlandıran Hakkı Koşar'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor.

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkan olan Koşar'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri İşte Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkan olan Koşar'ın son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri Albümleri milyonlar sattı, rol aldığı diziler reyting rekorları kırdı.

Ünlü isimlerin değişimleri Albümleri milyonlar sattı, rol aldığı diziler reyting rekorları kırdı.

Ünlü isimlerin değişimleri Ancak, küçük yaşta şöhrete kavuşan Sarıkaya ününü devam ettiremedi.

Ünlü isimlerin değişimleri Aynı dönemde kendisi gibi şöhrete sahip olan "Küçük İbo"yla aynı kaderi paylaşıyor ve gözlerden uzak yaşıyor.