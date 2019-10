Neşet Ertaş Beştepe'deki etkinlikte anıldı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- HALK Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7'nci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Programda beş dalda ödül verilirken, aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gülşen Kutlu, Erol Parlak'ın bulunduğu isimler Neşet Ertaş’ın türkülerini yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşen etkinliğe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile AK Parti'li yöneticiler katıldı. Programda İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk ve Necmi Kıran’a kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı ve yaşam boyu meslek onur ödülü dallarında ödül verildi. Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü ​Mehmet Erenler’e, Kültür Sanat Araştırmaları Ödülü Prof. Dr. Sabri Yener’e, Yorumculuk Ödülü Ümit Tokcan’a, Mahalli İcracı Ödülü Metin Öge’ye, Genç İcracı Ödülü ​Erhan Uslu’ya Bakan Ersoy tarafından takdim edildi.

'NEŞET ERTAŞ ÜLKEMİZİN YÜZ AKIDIR'

Ertaş’ın türkülerini, "Türkçe, mertçe ama daima kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden" söylediğini ifade eden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, "Ertaş’ın türküleri Anadolu toprağı kadar bereketli, Anadolu kültürü kadar zengin, Anadolu insani kadar sade ve cömerttir. Ustasından teslim aldığı ve ibadet edercesine hemhal olduğu kutsal emaneti sanatın zirvesine taşıyan ustalar ustası bir yol eri olarak Ertaş’ın Hak katındaki yeri bilinmez. Ancak o halk katında, Anadolu insanının gönlüne ışık olmuş bir halk kahramanıdır. Neşet Ertaş, ülkemizin yüz akıdır. Bir çınar misali Anadolu toprağına kök salmış güçlü soluğuyla geleneğe can suyu vermiş insanlığa hizmet oylunda ışık olmuştur. Arif kişiliği ve sanatsal dehasıyla yaşadığı çağa damgasını vurmuş, birbirinden değerli eserleriyle her kesimden insanımızın yüreğinde iz bırakmıştır. Ne mutlu bizlere ki; çağımızın yunusu Neşet Ertaş’la aynı havayı soluduk. Umuyoruz ki insanlık bu insan velisinin bıraktığı eserlerle susuzluğunu gidererek onun tertemiz kaynağından kana kana içip sevginin, kardeşliğin ve birliğin sırrına varacaktır. Rahat uyu gönüller mihmanı baba sultan mekanın cennet yattığın yer nur olsun. Emanetine sahip çıkmak insanlığımızın borcudur" ifadelerini kullandı.

'BOZKIRIN SADECE BİR TANE TEZENESİ VARDIR VE O NEŞET ERTAŞ’TIR'

Rektör Parlak'ın ardından konuşan Bakan Ersoy, Neşet Ertaş’tan, "Zamanımızdan abdallar kervanına katılan büyük yolcu" şeklinde bahsederek, "Neşet Ertaş kendisine ‘Garip’ mahlasını uygun görmüştü ama aziz milletimiz onu her zaman Bozkırın Tezenesi olarak anmış, saygı ve sevgi duymuştur. Çok sade, bir o kadar da derin bir ifade gerçekten. İster binlerce yıllık kültürümüzde bozkırın yerine bakalım, ister Orta Anadolu insanımızın bozkırla iç içe geçmiş yaşamına, böylesi bir mahlası taşımanın ağırlığını görebiliyoruz. Herkes omuzlayamaz, içini dolduramazdı. Şüphesiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de nice eşsiz mızrap yine tellerle buluşacaktır. Ama bozkırın sadece bir tane tezenesi vardır ve o Neşet Ertaş’tır. Büyük ustayı 25 Eylül 2012’de ebedi aleme uğurladık. Hayattayken şöyle diyordu ozan: ‘Aşk biterse yorulur insan. Ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.’ Biz Neşet Ertaş’ı vasiyetine uygun analım. Onun gidişiyle belki bozkırlar mahzun, bozlaklar öksüz kalmıştır ama bu bir son değildir. Çünkü Neşet Ertaş geride öyle güçlü bir iz bırakmıştır ki, şu yalan dünya döndükçe sesi gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir. Ondan feyz alarak yetişecek yeni nesiller sesine ses katacak, onu yaşatmaya, mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir. Neşet Ertaş’ın mirası bu denli güçlü, bu denli canlıdır. Ben Neşet Ertaş’ı saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyorum. Bıraktığı mirasa ve emanetlerine sahip çıkmak bizler için bir vefa borcudur. Bu vefa borcunun altına gönüllerini koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve burada bizlerle bir arada bulunan birbirinden değerli sanatçılarımızı görünce, Neşet Ertaş’ın yorgunluğunun dindiğine inanıyorum" dedi.

SÖZCÜ KALIN TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ödül programının ve konuşmaların ardından sahne performanslarına geçildi. Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Metin Öge ve Ustalar Topluluğu, Mustafa Keser ve Yavuz Bingöl, Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirdi. Davetliler, sanatçıların performanslarını zevkle izlerken, sanatçılar performanslarının ardından dakikalarca alkışlandı. Sanatçılar performanslarını Şef Turan Sağer'in yönetimindeki Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Parlak'ın korosunun icrasıyla dinleyicilere sundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ adlı türküsünü bağlama çalarak söyledi. Kalın, ‘Neredesin Sen’ türküsü hakkında, "İlk satırda geçen, ‘Şu garip halimden bilen şiveli nazlım’, ‘işveli’ değil, ‘şiveli, nazlım’ annesinin şivesine atfen, analar onun için ayrı bir özel bir yere sahipti. Dolayısıyla Muharrem Ustayı babasını anarken bu vesileyle bütün annelere de selam ve hürmetlerimizi buradan iletiriz" hatırlatmasında bulundu. Ayrıca Parlak ve Kalın ‘Sen benimsin, ben seninim’ adlı eseri de birlikte yorumladı. Kalın ve Parlak'ın yorumu dakikalarca alkışlandı.