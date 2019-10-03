Neşet Ertaş Beştepe'deki etkinlikte anıldı

Ertaş’ın türkülerini, "Türkçe, mertçe ama daima kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden" söylediğini ifade eden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, "Ertaş’ın türküleri Anadolu toprağı kadar bereketli, Anadolu kültürü kadar zengin, Anadolu insani kadar sade ve cömerttir. Ustasından teslim aldığı ve ibadet edercesine hemhal olduğu kutsal emaneti sanatın zirvesine taşıyan ustalar ustası bir yol eri olarak Ertaş’ın Hak katındaki yeri bilinmez. Ancak o halk katında, Anadolu insanının gönlüne ışık olmuş bir halk kahramanıdır. Neşet Ertaş, ülkemizin yüz akıdır. Bir çınar misali Anadolu toprağına kök salmış güçlü soluğuyla geleneğe can suyu vermiş insanlığa hizmet oylunda ışık olmuştur. Arif kişiliği ve sanatsal dehasıyla yaşadığı çağa damgasını vurmuş, birbirinden değerli eserleriyle her kesimden insanımızın yüreğinde iz bırakmıştır. Ne mutlu bizlere ki; çağımızın yunusu Neşet Ertaş’la aynı havayı soluduk. Umuyoruz ki insanlık bu insan velisinin bıraktığı eserlerle susuzluğunu gidererek onun tertemiz kaynağından kana kana içip sevginin, kardeşliğin ve birliğin sırrına varacaktır. Rahat uyu gönüller mihmanı baba sultan mekanın cennet yattığın yer nur olsun. Emanetine sahip çıkmak insanlığımızın borcudur" ifadelerini kullandı.

'BOZKIRIN SADECE BİR TANE TEZENESİ VARDIR VE O NEŞET ERTAŞ’TIR'

Rektör Parlak'ın ardından konuşan Bakan Ersoy, Neşet Ertaş’tan, "Zamanımızdan abdallar kervanına katılan büyük yolcu" şeklinde bahsederek, "Neşet Ertaş kendisine ‘Garip’ mahlasını uygun görmüştü ama aziz milletimiz onu her zaman Bozkırın Tezenesi olarak anmış, saygı ve sevgi duymuştur. Çok sade, bir o kadar da derin bir ifade gerçekten. İster binlerce yıllık kültürümüzde bozkırın yerine bakalım, ister Orta Anadolu insanımızın bozkırla iç içe geçmiş yaşamına, böylesi bir mahlası taşımanın ağırlığını görebiliyoruz. Herkes omuzlayamaz, içini dolduramazdı. Şüphesiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de nice eşsiz mızrap yine tellerle buluşacaktır. Ama bozkırın sadece bir tane tezenesi vardır ve o Neşet Ertaş’tır. Büyük ustayı 25 Eylül 2012’de ebedi aleme uğurladık. Hayattayken şöyle diyordu ozan: ‘Aşk biterse yorulur insan. Ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.’ Biz Neşet Ertaş’ı vasiyetine uygun analım. Onun gidişiyle belki bozkırlar mahzun, bozlaklar öksüz kalmıştır ama bu bir son değildir. Çünkü Neşet Ertaş geride öyle güçlü bir iz bırakmıştır ki, şu yalan dünya döndükçe sesi gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir. Ondan feyz alarak yetişecek yeni nesiller sesine ses katacak, onu yaşatmaya, mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir. Neşet Ertaş’ın mirası bu denli güçlü, bu denli canlıdır. Ben Neşet Ertaş’ı saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyorum. Bıraktığı mirasa ve emanetlerine sahip çıkmak bizler için bir vefa borcudur. Bu vefa borcunun altına gönüllerini koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve burada bizlerle bir arada bulunan birbirinden değerli sanatçılarımızı görünce, Neşet Ertaş’ın yorgunluğunun dindiğine inanıyorum" dedi.