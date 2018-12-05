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Neşet Ertaş'ın eserleri 'senfonik' olarak seslendirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu.  Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşen konsere, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile yaklaşık 700 sanatsever katımdı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşen konsere, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile yaklaşık 700 sanatsever katımdı.

Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı. MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Polat ve bas Zafer Erdaş solist olarak sahnede yer aldı. Konserde 'Ahirim Sensin', 'Neredesin Sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı Kışa Çevirdin', 'Al Elma Boyanır mı', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Dertli Yoldaş', 'Zahidem', 'Ah Yalan Dünya', 'Kesik Çayır Biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane Dane Benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.

'ÇOK GÜZEL BİR KONSERDİ'

Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar, performanslarından dolayı sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger ise "Çok güzel bir konserdi. Seyircinin coşkusu da bize çok fazla yansıdı. Bu karşılıklı iletişimden çok keyif alıyoruz. Çok güzel bir elektrik var aramızda. 27 yıldır tüm temsillerde salonumuzu doldurarak bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi.

Neşet Ertaş’ın büyük bir halk ozanı olduğunu ifade eden Özdülger, şöyle devam etti:

"Onun varlığı, bize gösterdiği eserlerini, hediyesini herkese yansıtabilmek istiyoruz. Eserlerini çok sesli yaparak hem Avrupa’ya hem de dünyaya sunabilmeyi amaçladık. Eserin düzenlemesini yapan sevgili şefimiz Serdar Yalçın hazırladı. Biz bu türkülerin çok sesli olarak, senfonikleştirilerek söylenmesini, yorumlanmasını çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye bir kültür mozaiğidir. Türkülerimizde çok zengin. Bunun tüm dünyaya yansıtmak istiyoruz. Nasıl ki Avrupa’da İtalyan halk şarkısı Napolitenler çok sesli bir orkestra ile dünya tarafından dinleniyorsa biz de bunu kendi türkülerimiz üzerinden sağlamak, dünyaya böyle bir açılık yapmak istiyoruz."

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