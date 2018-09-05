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Neşet Ertaş'ın yeğeninin kaçırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

Neşet Ertaş'ın evlenme vaadiyle kaçırıldıktan sonra şiddet gördüğü iddia edilen 16 yaşındaki yeğeni, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi - Baba Ali Ertaş: - "Evlilik vaadiyle kaçırılan 16 yaşındaki kızımızı polisin yardımıyla teslim aldık. Kızım istismara uğradı, şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı"

İZMİR (AA) - Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın evlenme vaadiyle kaçırıldıktan sonra şiddet gördüğü iddia edilen 16 yaşındaki yeğeni, İzmir'de yaşayan ailesinin polise yaptığı müracaat sonrası anne ve babasına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, bir akrabalarının çocukları tarafından evlenme vaadiyle kaçırıldığını iddia ettiği 16 yaşındaki kızı C.E'nin kendileriyle görüştürülmediği ve şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınan C.E, anne ve babasına teslim edildi.

- "Kızım istismara uğradı, şiddet gördü"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan baba Ali Ertaş, 16 yaşındaki kızının yaklaşık 6 ay önce baldızının torunu E.G. (24) tarafından evlilik vaadiyle kaçırıldığını iddia etti.

Daha sonraki süreçte geri getirilmesi ve evlenebilmesi için 18 yaşını doldurmasının beklenmesini istediği kızı C.E'nin aile içi şiddete maruz kaldığını ve kendileriyle görüştürülmediğini ileri süren Ertaş, şöyle konuştu:

"Dün gece saat 1.00 sularında telefonum çaldı. Kızım benle konuşurken telefonu elinden alan E.G'nin babası bize hakaret ve küfürler etti. Bu sırada da kızımın arkadan 'yapmayın, vurmayın, dövmeyin' diye şiddet gördüğü sesleri duyduk. Bunun üzerine biz de eşimle Eskiizmir Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu anlattık. Evlilik vaadiyle kaçırılan 16 yaşındaki kızımızı polisin yardımıyla teslim aldık. Kızım istismara uğradı, şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı."

Anne Selma Ertaş ise kaçtığı E.G'den sürekli şiddet gördüğünü söylediğini ileri sürerek, "Öz ablamın torunu olan E.G'ye kızımı istemişlerdi. Biz de 18 yaşını doldurduğunda evlenmelerine izin vermiştik. İstemeye geldikten kısa süre sonra düğün baskısı yapmaya başladılar. Daha sonrasında ise kızım E.G. tarafından kaçırıldı. Daha sonrasında ise şiddet gördü, bizimle konuşturulmadı. Benim çocuğum onların korkusuna bize bir şey söyleyemedi. Benim çocuğum kandırıldı, istismara uğradı, bizi çocuğumuzun yüzüne hasret ettiler. Daha lisede okuyan bir çocuğumu kandıran bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Bana 'hep mutlu olacağız' demişti"

C.E. de özlediği için telefonla annesini aradığını, bunu duyan eşi ve ailesi tarafından darbedildiğini iddia etti.

Ailesiyle çok fazla görüştürülmediğini, darbedildiğini telefonda duyarak gelen babasına da eşinin ailesi tarafından verilmediğini iddia eden C.E, sonra da polis zoruyla ailesine teslim edildiğini söyledi.

C.E, "Beni her şey çok güzel olacak, hep mutlu olacağız. Ayrı bir evimiz olacak, yaşını büyüttürüp evleneceğim diye kandırdı." dedi.

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