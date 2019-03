Nesibe Aydın Okullarından örnek uygulama

Nesibe Aydın Okulları, öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını yükseltmek amacıyla okul servislerine binlerce kitap yerleştirdi. Nesibe Aydın Okulları kurucusu eğitimci Nesibe Aydın, ’’Üreten ve düşünen aydın nesiller yetiştirmek için öğrencilerimizi her an okumaya teşvik edeceğiz’’ dedi.

Çok yönlü eğitim anlayışı ve öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyici çalışmalarıyla eğitim alanında lokomotif bir marka haline gelen Nesibe Aydın Okulları, tüm eğitim kurumlarına örnek olacak bir uygulamaya daha imza attı. Nesibe Aydın Okulları, ’En İyi Yol Arkadaşımız Kitaplar’ sloganıyla başlattığı okuma kampanyasıyla öğrencilerinin okul ve ev arasında ulaşım için geçirdiği süreyi verimli kılmak fikrinden yola çıkarak, öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını yükseltmek amacıyla okul servislerine binlerce kitap yerleştirdi.

’’Üreten ve düşünen aydın nesiller yetiştirmek için öğrencilerimizi her an okumaya teşvik edeceğiz’’

Yeni uygulamayla ilgili açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları kurucusu eğitimci-yazar Nesibe Aydın, başarının kapısını açan tek anahtarın eğitim olduğunu kaydederek, ’’Eğitim kitap okumakla başlar. Okuduğunu anlayan, anladığını sorgulayan, yorum ve ifade yeteneği gelişmiş bireyler, hem derslerinde hem de sosyal yaşamlarında başarılı olurlar. Nesibe Aydın Okulları olarak üreten ve düşünen aydın nesiller yetiştirmek için öğrencilerimizi her an okumaya teşvik edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Nesibe Aydın Okulları tarafından öğrencileri okumaya teşvik eden bir diğer eğitim programında da ana sınıfından liseye kadar her yaş kademesinden öğrencinin ders programında ortak bulunan okuma saati uygulanıyor.