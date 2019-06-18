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Nesibe Aydın’a Uluslararası STEM Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Nesibe Aydın Okulları, uzun zamandır yaptığı bilimsel çalışmalarını Uluslararası STEM Eğitim Konferansında aldığı “En İyi Sosyal Etkileşim” ödülü ile taçlandırdı.Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası STEM Eğitim Merkezi (ICSE), İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Türkiye STEM İttifakı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası STEM Eğitim Konferansı, 13-14 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Nesibe Aydın’a Uluslararası STEM Ödülü

Nesibe Aydın Okulları, uzun zamandır yaptığı bilimsel çalışmalarını Uluslararası STEM Eğitim Konferansında aldığı “En İyi Sosyal Etkileşim” ödülü ile taçlandırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası STEM Eğitim Merkezi (ICSE), İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Türkiye STEM İttifakı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası STEM Eğitim Konferansı, 13-14 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı. STEM Eğitimi uygulamalarını geliştirilmek amacıyla dünyanın dört bir yanından öğretmenleri, araştırmacıları ve paydaşları bir araya getiren konferansta Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri Arash Salimi Kia “Understanding Quantum Phenomena by Simple Quantum Eraser Experiment” ve Gizem Yentür “Basit Malzemelerle İnovasyon Yapma Sanatı” projeleriyle “En İyi Sosyal Etkileşim” ödülüne layık görüldü.
Ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz’dan alan Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri Arash Salimi Kia ve Gizem Yentür’ü tebrik eden Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci Yazar Nesibe Aydın ise yaptığı açıklamada, “Nesibe Aydın Okulları olarak uzun yıllardır bilimsel çalışmalara yatırım yapıyor, çocuklarımızın dünya vatandaşı olarak yetişmeleri için emek veriyoruz. Yıllardır yaptığımız çalışmaların yanında sadece bu yıl Ankara, Kocaeli, Mersin, Antalya, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarımızın koordinasyonunda düzenlediğimiz STEM Fest etkinliklerinde, 60 bin çocuğumuzu fen, matematik, teknoloji ve bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadık. Ülke çapında yaptığımız STEM Fest etkinliklerinde ve 21. yüzyılın eğitimini bugünden vermeyi ilke edinen okullarımızda, teknoloji okuryazarlığı gelişmiş, bilimsel çalışmalarla ülkesine fayda sağlayan bireyler yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışan ve bu ödülü sonuna kadar hak eden öğretmenlerimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nesibe Aydın’a Uluslararası STEM Ödülü

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