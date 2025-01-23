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  4. Nesillerdir böylesi görülmedi! ABD'nin bir tarafı yanarken bir tarafı dondu... Kar fırtınasında ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Nesillerdir böylesi görülmedi! ABD'nin bir tarafı yanarken bir tarafı dondu... Kar fırtınasında ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 16:59
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ABD'de rekor üstüne rekor kırılıyor. Kar fırtınasının büyüklüğü o kadar fazla ki 11 kişinin canını aldı. Öte yandan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren orman yangınları da ülkeyi tedirgin etmeye devam ediyor.

Nesillerdir böylesi görülmedi! ABD'nin bir tarafı yanarken bir tarafı dondu... Kar fırtınasında ölenlerin sayısı 11'e çıktı

ABD'de etkili olan büyük kış fırtınası, ülkenin geniş bir kesimine kar, buz ve dondurucu soğukla etkiledi. 60 milyondan fazla Amerikalı, hava durumuna dikkat etmesi için uyarıldı.

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60 YILI GEÇKİN REKOR

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bildirdiğine göre New Orleans Uluslararası Havaalanı'nda 8 inç kar yağdı. Bu 60 yıldan uzun bir süre önce kırılan kar seviyesi rekorunun üç katı boyutunda oldu.

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DİĞER BİR EYALET 130 YILLIK

Florida'da Pensacola bölgesi eyaletin 130 yıllık toplam kar yağışı rekorunu kırdı. Ulusal Hava Durumu Servisi Pensacola'da 8,9 inç ve Milton'da 9,8 inç kar yağışı bildirdi, her ikisi de 1954'te belirlenen 4 inçlik önceki Florida rekorunu kırdı.

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11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’li yetkililer, Texas'ta 7, Alabama'da 2, Georgia'da 1 ve Wisconsin'de 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fırtına nedeniyle binlerce uçuşun iptal olduğu belirtilirken, çok fazla bölgede son 130 yılda görülenden daha fazla kar yağdığı kaydedildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Fırtına kar abd ölü
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