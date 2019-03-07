Nesimi, doğumunun 650'inci yılında yad edildi

İSTANBUL (AA) - Türk divan şiirinin önde gelen isimlerinden, mutasavvıf İmadeddin Nesimi, doğumunun 650. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) düzenlediği "Doğumunun 650. Yılında İmadeddin Nesimi" başlıklı anma toplantısı, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, Nesimi'nin edebi kişiliğine dikkati çekerek, "Nesimi bütün Türk halkları için çok önemli bir şahsiyettir, Türk dünyasına, ruhunu saçan bir büyüktür." diye konuştu.

Gerek Azerbaycan'da gerek başka ülkelerde Nesimi'nin adına külliyeler, gemiler ve heykeller yapıldığını söyleyen Garayev, "İnsanlar, Nesimi'nin adını yaşatmak için onun dünyasına hürmet etmektedir." dedi.

Ebülfes Garayev, Azerbaycan edebiyatına ve mirasına gösterilen yoğun ilgi ve hürmet için de Türk halkına teşekkür etti.

- "Nesimi gibi bir Türk değerini tanımıyoruz"

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş da Nesimi'ye gereken önemin gösterilmediğini aktararak, "Seyyid İmadeddin Nesimi gibi bir Türk değerini tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.