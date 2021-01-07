Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Nesine.com Türkiye'de en çok tercih edilen iddia siteleri arasında yer alıyor. 18 yaşını bitirmiş tüm T.C vatandaşları siteye üye olup oyun oynayabiliyorlar. Fakat bazı kullanıcılar Nesine'de bulunan hesaplarını kapatmak isteyebiliyorlar. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bu yazımızda "Nesine hesabımı nasıl kapatırım?" sorusuna yanıt verdik. İşlem adımlarını sırasıyla uygulayarak hesabınızı silebilirsiniz. İşte Nesine hesap silme işlemi ile ilgili ayrıntılar...
Nesine Hesap Kapatmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Nesine hesabınız için hesap kapatma talebi oluşturmadan önce Nesine bakiyenizde para bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer para bulunuyorsa parayı mutlaka çekmelisiniz. Ayrıca beklemekte olan kuponunuzun olup olmadığını da kontrol etmenizde fayda var.
Nesine.com Hesabı Nasıl Kapatılır?
Günümüzde artık şans oyunları online bir şekilde oynanabiliyor. Kullanıcılar rahat bir şekilde evlerinde mobil cihazlarından istedikleri oyuna yatırım yapabiliyorlar. Nesine sitesi de online şans oyunları oynayabileceğiniz sitelerden biri. Hem masaüstünden hem de mobil uygulamadan siteye erişilebiliyor.
Nesine kullanıcıları, çeşitli sebeplerden dolayı Nesine.com hesabı silme işlemini gerçekleştirmek isteyebiliyorlar. Şans oyunları bazı kullanıcılarda bağımlılık yapabiliyor. Kullanıcılar da bu bağımlılığa kapılmamak için hesaplarını silmek istiyorlar. Hesaplarını sildiklerinde siteye giriş yapamayacakları için oyunlara da katılamıyorlar.
Üyeliğin silinmesi için siteye giriş yapılması gerekiyor. Hesabınızı mobil ya da masaüstünden giriş yaparak silebilirsiniz. Nesine hesap kapatma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Nesine hesap iptal etme işlemi için öncelikle buraya TIKLAYINIZ!
- Yukarıda belirttiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan sayfadan Nesine.com sitesine giriş yapın.
- Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan menüden "Hesabım" kısmına tıklayın.
- Hesabım sayfasına geldikten sonra seçenekler açılacak. Açılan seçeneklerden "Mesajlarım" kısmına tıklayın.
- Karşınıza yeni bir sayfa açılacak. Yeşil kutu içerisindeki "Mesaj Yaz" butonuna tıklayın.
- Sonra "Konu seçimi" yazılı bir sayfa açılacak.
- Konu kısmında "Üyelik" seçeneğine tıklayın.
- Alt kısımda "Üyelik Sonlandırma" yazısını seçin.
- Açılan sayfada mesaj bölümüne üyelik silme talebinizi, Nesine hesabınızı neden silmek istediğinizi yazın ve onaylayın.
- Nesine hesap silme işlemi için iptal başvurunuzu iptal formu ile müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz.
- Yukarıdaki işlemleri sırayla yaptıktan sonra Nesine hesabınızı sonlandırmak için gerekli adımları yerine getirmiş oluyorsunuz.
- Birkaç gün içinde cep telefon numaranızdan sizi arayarak hesabınızı neden iptal ettirmek istediğinizi soracaklar ve iptal ettirmemeniz için sizi ikna etmeye çalışacaklardır. Eğer site üyelik iptalinizde size zorluk çıkarıyorsa şikayet sitelerine ya da CİMER'e bu durumu bildirerek yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Nesine Hesabından Para Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?
- İlk olarak Nesine.com sitesine giriş yapın.
- Sonra sağ üst kısımda bulunan "Hesabım" sekmesine tıklayın.
- Hesabım sekmesine tıkladıktan sonra açılan menüden "Parasal İşlemlerim" yazısını seçin.
- "Yeni hesap ekle" bölümünde bulunan banka hesap bilgileri alanını eksiksiz bir şekilde doldurun.
- Buradan "Para Çekme" bölümüne tıklayarak çekmek istediğiniz para miktarını yazın.
- Bu adımları takip ederek para çekme işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
- Nesine hesabınızdan para çekme talebinde bulunabilmeniz için çekmek istediğiniz tutarın en az 10 TL olması gerekir. Fakat çekeceğiniz tutar bankalara göre değişiklik gösterebilir. İş bankasında EFT saatleri dışında para çekme talebinde bulunulursa alt limit 75 TL'dir. Garanti bankasında da EFT saatleri dışında para çekme talebinde bulunulursa alt limit 75 TL'dir.
Ayrıca sadece kendinize ait olan vadesiz banka hesabından para çekebilirsiniz. Bu yüzden adınıza kayıtlı IBAN bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun. Para çekmeden önce bakiyenizde ne kadar paranız olduğunu kontrol edin. İlk para çekme talebiniz onaylanmadan, başka bir talepte bulunamayacağınızı unutmayın. Ayrıca Nesine'de kredi kartlarına para gönderimi yapılmaz. Sadece TL olarak ödeme yapılır. Para çekme talebiniz genel tatil günlerine (resmi/dini bayram günleri, yılbaşı günü) denk gelirse, ödemeniz bugünleri takip eden ilk iş gününde yapılır.
Nesine Hesabı Nasıl Açılır?
Nesine sitesinde oyun oynamak için siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemi ücretsizdir. 18 yaşını bitirmiş olan kişiler sisteme üye olabilirler.
- Bunun için il olarak Nesine.com sitesine giriş yapın.
- Sayfanın sağ üst bölümünde yer alan "Hemen Üye Ol" butonuna tıklayın.
- Karşınıza girmeniz gereken bilgilerin olduğu bir form gelecek.
- Bu formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun.
- Üye formuna ad soyad, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu ve e-posta bilgilerinizi girin.
- Ardından verdiğiniz e-posta adresine bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu kodu istenilen kısma yazın.
- Daha sonra hesap girişi için şifre belirleyin ve 2 kez aynı şifreyi belirli alana yazın. "Üyelik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum." onay kutusunu işaretleyin.
- Son olarak "Üye Ol" butonuna tıklayın.
- Kayıt işleminiz tamamlanmış olacak.
Nesine'de Sorunlarımı Nasıl Çözebilirim?
Site ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, bir işlem gerçekleştirmek istediğinizde "Hesabım" bölümünden "Mesajlarım" kısmına tıklamanız gerekiyor.
- Siz "Mesaj yaz" kısmına tıkladığınızda karşınıza "Konu Seçimi" yazılı bir sayfa açılacak.
- İlk kısımda üyelik, para yatırma, para çekme, iddia, spor toto, hizmetler, mobil platformlar, kampanyalar, öneri, at yarışı, milli piyango ve süper sayısal oyunlar ve diğer seçenekleri yer alıyor.
- İkinci kısımda ise birinci kısımda seçtiğiniz konuya ait alt konular yer alıyor. Buradan yapmak istediğiniz işlemleri seçerek ilerleyebilirsiniz.
Nesine.com Hakkında Genel Bilgiler
Nesine.com Doğan Online bünyesinde yer alan D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.'nin sahip olduğu online şans oyunları sitesidir. Türkiye'de bulunan 6 yasal şans oyunu bayisinden biridir. 18 yaşını geçmiş tüm vatandaşlar siteye üye olarak oyunlara katılabilirler. Nesine üyelerine iddia maçlarını canlı izleme imkanı sunar. Bir çok iddia liginden maçları hem web sitesi üzerinden hem de mobil uygulamadan yayınlar. Üyeleriyle birlikte kazanmanın yolunu hedefleyen Nesine, iddia kupon paylaşım platformu Kupondaş'ı kullanıcıların hizmetine sundu.
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