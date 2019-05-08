HABER

Nesli koruma altındaki caretta carettaların yuvalama alanı temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada uluslararası yasalarla korunan caretta carettaların yumurtlama alanındaki sahil temizlendi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada uluslararası yasalarla korunan caretta carettaların yumurtlama alanındaki sahil temizlendi. Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz 3'üncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde; İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen yabancı öğrenciler ile Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Lisesi, Kazanlı Ortaokulu ve Bahçeşehir Koleji'nden 350 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla nesli koruma altındaki caretta carettaların yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde temizlik yapıldı. Her yıl düzenlenen etkinliğe; Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Başkan Yardımcısı Sabahiddin Yeşiloğlu, belediye personeli, dernek yetkilileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Gültak, Kazanlı ve Karaduvar sahillerinin kent sakinleri için önemli değerler olduğunu belirterek, "Çevre ve yaşanılabilir bir dünya çok önemli. Bu doğa ve çevre, bize atalarımızdan miras kaldı. Bizler de gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakacağız. Tabi yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir çevre olabilmesi için de dünyaya çok iyi bakmamız, ona iyi davranmamız gerekiyor. Maalesef kimyasal atıklar, plastikler ve piller doğada çok geç çözünüyor ve bu atıklar kanserojen maddeler. Dolayısıyla biz nasıl ki atalarımızdan daha güzel ve temiz bir dünya istediysek, çocuklarımıza da daha temiz, yaşanabilir; doğanın ve suyun temiz olduğu bir dünya ve çevre bırakmak da en büyük görevimiz. Böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atan derneğimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak var gücümüzle derneğimizin yanında yer alacağım" diye konuştu. Dernek Başkanı Seyhan Akdoğan da gönüllülük projeleri sayesinde son 8 yılda 700 yabancı öğrenciyi Mersin'de ağırladıklarını belirterek, "Her yıl yabancı ülkelerden gelen öğrenciler ve Kazanlı ve Mersin’de öğrenim gören çocuklarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptık. Bu sahilimiz, nesli koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının da üreme alanı ve bu nedenle de dünya çapında büyük bir önem taşıyor. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar ve selden dolayı Kazanlı sahilinde maalesef daha fazla bir kirlilik yaşandı" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Gültak ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte caretta carettaların önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilindeki temizlik çalışmasına katıldı. Kilometrelerce uzunluktaki sahilden toplanıp, poşetlere doldurulan kilolarca lastik, plastik, cam ve türlü atık ve çöpler, belediyeye ait iş makineleriyle kamyona yüklenip alındı ve sahil temizlendi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Öğretmen adaylarına "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri"Öğretmen adaylarına "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri"
Harry ve Meghan’ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısındaHarry ve Meghan’ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.