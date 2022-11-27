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Nesli tehdit altında! Yine Tunceli’de görüldü

27.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de nesli tehdit altında bulanan sarı benekli semender görüntülendi. Aynı tür geçtiğimiz hafta da yine kentte görüntülenmişti.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, Kırmızıköprü mevkiinde “Türk Semenderi” olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüntüledi.

Daha önce de ilçenin farklı yerlerinde özellikle yağmur sonrası semenderlere denk geldiğini söyleyen Akyüz, “Nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu biliyorum. O nedenle gittiğim yerlerde hem bunları kayıt altına alıyorum hem de insanları zarar vermemeleri konusunda uyarıyorum” dedi.

Türk Semenderi, geçtiğimiz hafta da Pertek ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. (İHA)

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Tunceli Semender

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