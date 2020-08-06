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  4. Nesli tehlike altında! Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru şaşkınlığı

Nesli tehlike altında! Afyonkarahisar'da ağaç yediuyuru şaşkınlığı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde halk arasında ağaç yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'ya rastlandı. Hayvanın, başta fare olduğunu düşünen bölge sakinleri, dryomys nitedula'nın vücudundaki farklılıkları görünce gerçeği anladı. İşte ilginç olayın detayları...

Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.

Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, "hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması" istendi.

Kapar, AA muhabirine, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.

EL VE AYAKLARININ FARKLI OLDUĞUNU GÖRÜNCE...

Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, şunları kaydetti:
"Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız."

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti.
Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, şu ifadeleri kullandı:
"Yediuyurların 'glis glis', 'dryomys laniger' ve 'dryomys nitedula' cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de 'Hasancık' ve 'orman faresi' olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'dır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir." (AA)

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