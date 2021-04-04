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  4. Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu, yetkililer harekete geçti

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu, yetkililer harekete geçti

04.04.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu, yetkililer harekete geçti

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı. Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi. Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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