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Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Samsun’da bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu alacasansarları çocuk gibi seviyor ve elleriyle besliyor.Nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarları Samsun’da görüldü.

Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

Samsun’da bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu alacasansarları çocuk gibi seviyor ve elleriyle besliyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarları Samsun’da görüldü. Samsun Vezirköprü ilçesinde yaşayan Kadir Doğan, evinin bahçesinde gezinirken sansar yuvasına rastladı. Başlangıçta 4 tane bulunan alacasansarların 2’si kayboldu. Geri kalan 2 alacasansar ise Samsun Terme ilçesi Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğünden gelen yetkililerin incelemesi sonucu Kadir Doğan’ın bahçesinde yaşamlarına devam ediyor.
Alacasansarların ismini Gıdık ile Şimşek koyan Kadir Doğan, “Evimin bahçesine yuva yapmışlardı. Başlangıçta tavuklarımı yerler düşüncesi ile tepki göstermiştim. Tehlike oluştururlar diye bakmak istemedim. Fakat araştırdım ve bu hayvanların nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendim. Yaklaşık 1 buçuk 2 aydır tavuklarım olmasına rağmen kendim tavuk eti vererek bu hayvanları besliyorum. Artık onlar da bizi tanımış durumda. Elime alıp torunlarıma sevdiriyorum. Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğünden gelen görevlilerin incelemesi sonucunda alacasansarların en iyi ortamının doğa olduğunu söyledi. Biz de onları herhangi bir zorunlu bir yerde tutmayarak kendi alanlarına bıraktık. Bahçemde yuvaları var. Çıkıyorlar, oynuyorlar, ben de onları besliyorum" dedi.
Alacasansarlara alıştığını söyleyen 8 yaşındaki Ece Koç, “Ben hayvanları çok seviyorum. İlk defa elime sansar aldım. Çok mutluyum. Sadece ben değil mahalledeki tüm çocuklar bu hayvanları çok seviyor. Korkusuzca elimize alabiliyoruz. Tüm hayvanları sevelim ve koruyalım” şeklinde konuştu.

Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor

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