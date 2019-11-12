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Nesli tehlike altındaki vaşak, av tüfeğiyle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için korunan vaşak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak telef edildi.

Nesli tehlike altındaki vaşak, av tüfeğiyle öldürüldü

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için korunan vaşak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak telef edildi. Öldürülen vaşağın yavrusunun da bulunduğu ve annesini gömmeye çalıştığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Nurhak ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi kırsalında yaşandı. Hayvancılık yapan bir vatandaşın ihbarı doğrultusunda bölgeye giden Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, yaptıkları incelemede dünyanın en gizemli hayvanlarından biri olarak gösterilen ve türü tehlike altında olan vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. Vatandaşın, telef edilen vaşağın yavrusunun da olduğunu ve annesinin üzerine toprak attığını gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapan Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, sonuç alamadı.
Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, vaşağı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmalarına başladı.

Nesli tehlike altındaki vaşak, av tüfeğiyle öldürüldü

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