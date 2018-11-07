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Nesli tehlike altındaki yaralı ak pelikana tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesinde boş bir tarlada vatandaşlar tarafından, kanadından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikan, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Nesli tehlike altındaki yaralı ak pelikana tedavi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde boş bir tarlada vatandaşlar tarafından, kanadından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikan, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.
Geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Demirci ilçesindeki boş bir tarlada nesli tükenmekte olan bir ak pelikan bulundu. Hareket edemeyen, kanadından yaralı ak pelikanı bulan vatandaşlar, durumu Demirci Belediyesi yetkililerine bildirdi. Demirci Hayvan Bakım Evi'nde veteriner hekimler tarafından ilk müdahalede bulunulan ak pelikan, daha sonra Manisa'ya getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci, teslim aldığı hayvanı tedaviye aldı. Ak pelikanın, sol kanadının üst kısmında zedelenme olduğu belirtildi. Yaralı pelikanın tedavisine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde devam edileceği bildirildi. Ak pelikanın, tedavi ve rehabilitasyonun tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacağı ifade edildi.
Veteriner Bahçeci, "Şu anda pelikanımızın genel sağlık durumu iyi. Pelikanı bundan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi'ne yönlendireceğiz. Orada da birkaç gün veteriner hekimlerimizin kontrolü altında duracak, sonrasında iyileşme sürecine göre doğaya salacağız" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ise vatandaşların bu tür yaralı hayvanlar gördüğünde yetkili kişilere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Nesli tehlike altındaki yaralı ak pelikana tedaviNesli tehlike altındaki yaralı ak pelikana tedaviNesli tehlike altındaki yaralı ak pelikana tedavi

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