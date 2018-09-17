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Nesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Şaban Temiz, tarlasında nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşunu yaralı olarak buldu.

Nesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştü

İskender ZENGİN / ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Şaban Temiz, tarlasında nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşunu yaralı olarak buldu.
İlçede market işleten Şaban Temiz, kendisine ait tarlasını sürdüğü sırada yerde yatan yaralı bir kuş gördü. Daha önce benzerini görmediği kuşu alarak markete götüren temiz durumu belediyeye bildirdi. Temiz, su ve yiyecek verdiği kuşu daha sonra belediye çalışanlarına teslim etti.
Bu türde bir kuşu ilk defa gördüğünü ifade eden Temiz, “Tarlada çalışıyordum, eve dönerken tarlanın ortasında bu kuşu gördüm, yaralıydı, alıp çalıştığım işyerine getirdim, kuş hakkında biraz araştırma yaptım ve bunun nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim, sanırım elektrik tellerine takılmış, Andırın Belediye yetkililerine haber verdim” dedi.
Belediye yetkililerinin yaralı kuşu, Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI

Nesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştü

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