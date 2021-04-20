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Nesli tükenen kuşu tarlasında buldu, ilk tedaviyi kendisi yaptı

20.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban kuşu, tarlada bir çiftçi tarafından yaralı halde bulundu. Çiftçi Ömer Kaplan kuşa ilk tedaviyi yaptıktan sonra veterinere götürdü.

Nesli tükenen kuşu tarlasında buldu, ilk tedaviyi kendisi yaptı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde çiftçi Ömer Kaplan, sabah saatlerinde tarlasında yürürken yaralı bir kuş gördü. Kuşun, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan “Balaban Kuşu” olduğunu fark ederek eve götüren Kaplan, daha sonra ayağına pansuman yaparak en yakın veteriner kliniğine götürdü.

Burada veteriner hekimi Mehmet Aslan tarafından tedavisi yapılan kuş, daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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Serbest Veteriner Hekim Mehmet Aslan, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban kuşunun yaralı halde kendilerine teslim edildiğini ve tedavisini yaptıklarını söyledi. Tedavisi sonrası kuş, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOK ÖZEL BİR KUŞ

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, yaralı kuşu önce veteriner kliniğine daha sonra kendilerine getiren duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Balaban Kuşunun çok özel bir kuş olduğunu belirten Yahlizade, kuşun Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

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(İHA)

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Şanlıurfa
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