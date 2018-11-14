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Nesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

YALOVA'da yaşayan Ali Fuat Gülşen (62), nesli tükenmek üzere olan toy kuşlarına dikkat çekmek için bisikletle memleketi Muş'a geldi. Gülşen, "Farkındalık oluşturmak için Yalova’dan Muş’a kadar 1550 kilometre pedal çevirdim" dedi.

Nesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- YALOVA'da yaşayan Ali Fuat Gülşen (62), nesli tükenmek üzere olan toy kuşlarına dikkat çekmek için bisikletle memleketi Muş'a geldi. Gülşen, "Farkındalık oluşturmak için Yalova’dan Muş’a kadar 1550 kilometre pedal çevirdim" dedi.
Nesli tehlike altında olan toy kuşları için farkındalık oluşturmak adına Yalova'dan yola çıkan Ali Fuat Gülşen, 20 günlük yolculuğun ardından Muş'a geldi. Daha önce terör, lösemi çocuklar ve Flamingolar için pedal çeviren Gülşen, bu kez de nesli tehlike altında olan toy kuşları için yollara düştüğünü söyledi. Çocukluk yıllarında Muş'ta 3 bin ile 3 bin 500 civarında toy kuşunun bulunduğunu hatırlatan Ali Fuat Gülşen, "Yolculuktan çok keyif aldım. Yol boyunca insanlar yemeğini benimle paylaştı. Kamp kurduğum yerlerde de bana yiyecek getirdiler. Bazı bölgelerde hava güneşliyken, yağmur altında da pedal çevirdim. Toy kuşları için yollara düştüm. 1 ay önce öğrendiğimde toy kuşlarının 20-30 adet kaldığını öğrendim. Yuvalarının da çok azaldığını duyunca farkındalık oluşturmak için Yalova'dan Muş'a kadar 1550 kilometre pedal çevirdim. Önümüzdeki yıl Muş'un Kültürel, tarih yerleri için de tekrar pedal çevireceğim" diye konuştu.

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Nesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdiNesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdiNesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdiNesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdi

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