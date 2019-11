Nesli tükenen vaşağı kimin öldürüldüğü araştırılıyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan, silahla vurularak ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Oluşturulan 20 kişilik özel ekip bölgede araştırmasını sürdürürken, ekiplerle birlikte seferber olan köylüler, karşı oldukları kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürdü.

Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde perşembe günü yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşüyor. Ekipler, bölgede avlanan, silah ya da tüfekle geçiş yapan kişi ya da kişiler olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Köy halkı da ekiplerle birlikte seferber oldu, öldürülen vaşağın sorumlularının bulunması için başlatılan çalışmalara katıldı. Kapı kapı dolaşan köylüler, ekiplere yardımcı oluyor, bilgi sahibi olanlarla görüşüyor. Köylüler, karşı oldukları kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürdü.

'KARŞI OLDUĞUMUZ AVCILAR GÖZDAĞI VERMEK İSTEDİ'

Mollaveyis Köyü Muhtarı Tuncay Arı, bu olayın profesyonellerce yapıldığını düşündüklerini belirterek, "Köy civarında geyik, karaca, ceylan gibi avlanması yasak olan türler sıklıkla görüldüğünü için avcılar, kış aylarında nüfusun azalmasıyla ile buraya geliyor. Büyük ihtimalle avcılar tarafından yapılmış bir iş. Amatörce bir işe benzemiyor. Daha da ileri gidersek bize gözdağı vermek için bile yapılmış olabilir. Köy sakinleri olarak yıllardır avcılarla karşı mücadele veriyoruz. Zaten avcılara müsaade etmediğimiz öldürdükleri bu hayvanı getirip buraya astılar. Ancak ne tesadüf ki bu olay güvenlik kameralarının çalışmadığı zamana denk geldi. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

'BİLİNÇLİ OLARAK BURAYA ASILMIŞTIR'

Olay günü silah ve köpek sesleri duyan Bülent Coşkun, "Olaydan bir gün önce evin önünde iken tüfek sesleri ve köpek sesleri duydum. Her sene bu avcılar geliyorlar. Ceylan, karaca, domuz avlıyorlar. Domuza diye geliyorlar ama başka türler avlıyorlar. Vaşak buralarda var, çok nadir olmasına rağmen gözüküyor. Bu olay bilinçli bir şekilde yapılarak buraya asılmıştır. Bu tür olaylar yaşandığı zaman jandarmaya bildiriyoruz. Çamlıhemşin köylerinde kimse avcılık yapmaz, avcılık yapanlar dışarıdan gelenlerdir. Maalesef tüm uyarılara rağmen buralarda kaçak avcılık yapılıyor" diye konuştu.

Şenköy Köyü Muhtarı Şefik Aras da "Olayı yoldan geçen birinin haber vermesi üzerine öğrendik. Bu hayvanın avlanması yasak, neden buraya astılar? Görünce çok şaşırdım. Kaçak avcılar kışın gelip ayı, domuz, geyik, ceylan ne bulurlarsa onlara kurşun atıyorlar. Bu yörenin insanı avcılık yapmaz. Bu avcılar başka yerden geliyor" dedi.

Köy sakinlerinden Bahadır Özçelik ise köyde geyik, ceylan, çakal gibi hayvanlar gezdiğini belirterek "Biz hayvanları severiz. Kim, neden böyle bir şey yapmış bilmiyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördük. Köylü olarak çok üzgünüz. Bu hayvanı avlanmak yasak. Avlayan neden buraya astı bilmiyoruz. Avcıları köye sokmuyoruz. Köye gelip hayvan katledemezler’’ ifadelerini kullandı.

