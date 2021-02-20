HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nesli tükeniyor, doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Nesli tükeniyor, doğanın hayaletleri bir arada görüldü

20.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nesli tükeniyor, doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Sivas’ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve doğanın hayalet hayvanları olarak da adlandırılan vaşaklar bir arada görüldü.Sivas’ın Divriği İlçesine uzaklığı 53 kilometre olan Yağbasan köyü ile Ölçekli köyü arasında nesli tehlike altında bulunan ve doğada nadir olarak görülen 3 vaşağın bir arada görülmesi şaşırttı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve doğanın hayalet hayvanları olarak da adlandırılan vaşaklar bir arada görüldü.
Sivas’ın Divriği İlçesine uzaklığı 53 kilometre olan Yağbasan köyü ile Ölçekli köyü arasında nesli tehlike altında bulunan ve doğada nadir olarak görülen 3 vaşağın bir arada görülmesi şaşırttı. Doğada nadir olarak görüldükleri için doğanın hayalet hayvanları olarak da bilinen vaşaklar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas’ın Zara İlçesi Ağlıkçay köyü Muhtarı Hüsnü Güler tarafından çekilen görüntülerde 3 vaşağın arazide bir arada dolaştığı görüldü. Öte yandan videoda vaşağı görenlerin verdikleri tepkiler ise gülümsetti.

Nesli tükeniyor, doğanın hayaletleri bir arada görüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdiCumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol

En Çok Okunan Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Son Dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te ele geçirildi! Orta Çağ'a ait ve üzerinde şeytan figürleri var

Gaziantep'te ele geçirildi! Üzerinde şeytan figürleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Kooperatif marketlerin sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.