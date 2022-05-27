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Nesli tükenme tehlikesi altında! Doğadan toplarken yakalandılar: Dudak uçuklatan para cezası

27.05.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, nesli tehlikede olan salep soğanı toplayıcılarına büyük ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, salep soğanı topladığı tespit edilen kişilere 438 bin 372 TL para cezası verildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Doğadan toplarken yakalandılar: Dudak uçuklatan para cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ekiplerince, nesli tehlike altındaki salep soğanlarını toplayan 4 şahsa 438 bin 372 TL para cezası kesildi.

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Mayıs ayı içerisinde kolluk kuvvetlerince, iki ayrı bölgede gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında, çuval içerisinde 41,5 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

BÜYÜK CEZA!

Yakalanan şahıslara, DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefetten, her şahsa biyolojik çeşitliliği tahrip etmeleri nedeniyle 109 bin 593 lira olmak üzere toplam 438 bin 372 lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen salep soğanları söküldükleri doğal ortamlarına DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü personellerince yeniden dikildi.

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DOĞADAN TOPLAMAK YASAK

Salep soğanları, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunuyor. Koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.

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Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor. (İHA)

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