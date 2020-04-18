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Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan'da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 09:06 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi. Kızıl kuyruklu şahin, Kuzey Amerika’da yaygın olarak görülürken, özellikle Arap ülkelerinde yırtıcı kuş ticareti yapanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan'da görüntülendi

Bir süredir İliç ilçesi Kuran köyünde yaşayan Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, dağlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçen günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı. En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı. Kargalarla yemek mücadelesine giren kızıl kuyruklu şahinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu.

'BÖLGEDEKİ HALKI BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUM'

Uzun zamandır doğada bu tür yaban hayvanlarını görüntülemeye başardığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Aydın Budak, "Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanları görüntüleyerek belgesel haline getirmek istiyorum. Erzincan'dan sonraki durağım Samsun ve Kastamonu olacak, bu yörelerin yaban hayvanlarının görüntüleyerek, bölgedeki halkı bilinçlendirmek istiyorum" diye konuştu.

KUŞ KAÇAKÇILARININ GÖZDESİ

Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, Kuzey Amerika’da yaygın olarak görülürken, özellikle Arap ülkelerinde yırtıcı kuş ticareti yapanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Boyları 45–65 cm, kanat açıklıkları 110–145 cm ve ağırlıkları 690-1600 gr arasında değişir. Şahinlerin en büyük cinslerinden biri olan kızıl kuyruklu şahinler, keçi, tilki ve ceylan gibi hayvanları avladığı için kuş ticareti yapanların gözdesi halinde.

Kaynak: DHA

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Erzincan kızıl kuyruklu şahin

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