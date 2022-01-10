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  4. Nesli tükenme tehlikesi altında! Iğdır'da yine leopar görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında! Iğdır'da yine leopar görüldü

10.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yine nesli tükenme tehlikesi altındaki leopar görüntülendi. Türkiye-İran sınırında termal kameraya yakalanan leoparın görüntülerini Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya sosyal medyadan paylaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Iğdır'da yine leopar görüldü

Türkiye'nin İran, Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü. Bülent Aydın Karakolu'nun termal güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Iğdır'ın Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Bu leoparın, yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede görüntülenen leopardan farklı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

"BİZ BÖLGEDE LEOPARIN VARLIĞINI BEKLİYORDUK"

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, ilk leopar görüldüğünde yaptığı açıklamada, "Leoparın dağılım haritası, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bitiyor. Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuşmuştu.

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Kaynak: DHA

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Iğdır
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