Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızıl Akbabayı THY Kargo taşıdı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Güneyden Kuzeye göç ederken, Şanlıurfa’da bitkin bir şekilde çiftçilerin bulduğu ve tedavi ettiği Kızıl Akbabayı Belgrad’a Turkish Cargo ulaştırdı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kızıl akbabanın evine götürülüş hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayvanlara doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları gökyüzünde sağlayarak gerçekleştiren Turkish Cargo, hayat kurtaran eve dönüş hikayelerine bir yenisini daha ekledi. Sırbistan’dan kanatlanan ve sezonsal göç yolunda bin 600 kilometrelik uçuşu sonrası Şanlıurfa’da bitkin düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Turkish Cargo tarafından Belgrad’a ulaştırıldı.

Ekolojik sistemin son halkasını oluşturan ve Avrupa’da sadece Sırbistan’ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan bir tanesi olan 1,5 yaşındaki Dobrila, güneye doğru gerçekleştirdiği sezonsal göç uçuşunda bitkin düşerek Şanlıurfa’ya indi. Şanlıurfa’da çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Şanlıurfa’da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.