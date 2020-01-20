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  4. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı ak pelikan tedavi edildi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı ak pelikan tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında yaralı halde bulan ak pelikan, Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ekiplerince tedavi edilerek doğaya salındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden Ormanya, yaban hayatını korumaya yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında yaralı halde bulan ak pelikan, Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ekiplerince tedavi edilerek doğaya salındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden Ormanya, yaban hayatını korumaya yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yılda 778 yaban hayvanının hayatına umut olan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı bir ak pelikana umut oldu. İzmit Sulak Alanında yaralı ve yorgun düşmüş halde bulunan pelikan, Ormanya ekipleri tarafından yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine getirilerek ilk tedavisi yapıldı.
Merkeze getirilen pelikanın ilk olarak vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu. 4,9 kilogram ile merkeze gelen pelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balık ile beslenerek 6 kilogram ağırlığa ulaştı. Aardalye ve istavrit ile beslenen pelikana sağlığının iyiye gitmesi ile birlikte doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya’da bulunan göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı. Veteriner hekimler ve bakıcısı gözetiminde gerçekleştirilen terapi sonucunda, doğal yaşam ortamına dönebilir kararı verildi.

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