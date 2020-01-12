Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ediyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak Köyceğiz'de görüldü

Çoğumuzun belgesellerde gördüğü karakulak Köyceğiz’de kameralara takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla Köyceğiz’de doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez, Türkiye’de nesli tehdit altında olan karakulak (caracal caracal) takıldı.

Fotokapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma–kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine takıldı.