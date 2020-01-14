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  4. Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, kar örtüsü üzerinde yaralı vaziyette bulunan ve nesli tükenmekte olduğu belirlenen kızıl şahin koruma altına alındı.Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, ilçede belediye hizmet binası yakınlarında bir vatandaş tarafından kar örtüsü üzerinde hareketsiz bekleyen, uçamayan bir şahin olduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçerek belirtilen yere gittiklerini söyledi.Belediye görevlileri ile birlikte yaralı halde buldukları şahini tedavisinin yapılması maksadıyla Beyşehir’de bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Milli Parklar Şefliği’ne götürdüklerini belirten Ateş, "Doğal hayata sahip çıkmak adına yaralı bularak sahip çıktığımız ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen kanadından yaralı olduğu dikkatimizi çeken kızıl şahini Beyşehir ilçemize getirerek, buradaki Milli Parklar görevlilerimize teslim ettik.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, kar örtüsü üzerinde yaralı vaziyette bulunan ve nesli tükenmekte olduğu belirlenen kızıl şahin koruma altına alındı.
Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, ilçede belediye hizmet binası yakınlarında bir vatandaş tarafından kar örtüsü üzerinde hareketsiz bekleyen, uçamayan bir şahin olduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçerek belirtilen yere gittiklerini söyledi.
Belediye görevlileri ile birlikte yaralı halde buldukları şahini tedavisinin yapılması maksadıyla Beyşehir’de bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Milli Parklar Şefliği’ne götürdüklerini belirten Ateş, "Doğal hayata sahip çıkmak adına yaralı bularak sahip çıktığımız ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen kanadından yaralı olduğu dikkatimizi çeken kızıl şahini Beyşehir ilçemize getirerek, buradaki Milli Parklar görevlilerimize teslim ettik. Sanıyorum, dış etkene maruz kalmış” ifadelerini kullandı.
Milli Parklar Şefliğine teslim edilen şahinin tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne teslim edileceği belirtildi. Yaralı kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

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