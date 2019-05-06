Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı kuş tedavi altına alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu bilinen yaralı Balaban kuşu bir vatandaş tarafından bulunarak koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tedavi altına alınacak olan Balaban kuşu daha sonra doğaya salınacak.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde evinin yakınlarında yaralı halde bir kuş olduğunu gören Zeki Buran, kuşun yanına giderek zarar görmemesi için yakaladı. Ardından yaralı hayvanı koruma altına alan Buran, kuşun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban kuşu olduğunu öğrendi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şubesine bildiren Buran, gelecek ekiplere yaralı Balaban kuşunu teslim edecek.

Kuşu evinde koruma altına aldığını söyleyen Buran, "Komşum Mehmet amca balaban kuş yavrusunu yaralı olarak buldu. Ben de evimde bakarım diyerek aldım. Kanadı ve ayağında kırık var. Salihli Milli Parklar Şubesini bildirdim. Ekip gelerek alacak. Tedavi ettikten sonra doğaya bırakılacak" dedi.

Balaban kuşlarının balıkçıl olduğunu ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Aktaş, "Balaban kuşlarının nesli azalmakta. Balıkçıl kuş türlerinden. Avlarını gözlerinden vurarak yakalar. Tedavisi için gerekli birimlere bildirildi. Tedavisinin ardından doğaya salınacak" diye konuştu.