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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlan kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tarlada bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu kurtarılamadı.Karaköprü ilçe kırsalında çiftçiler, tarlada iş makinesi yardımıyla temizledikleri kayalardan birinin oyuğunda 5 tane çizgili sırtlan yavrusu buldu.

Şanlıurfa’da tarlada bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu kurtarılamadı.
Karaköprü ilçe kırsalında çiftçiler, tarlada iş makinesi yardımıyla temizledikleri kayalardan birinin oyuğunda 5 tane çizgili sırtlan yavrusu buldu. Çalışmalarını durduran çiftçiler, yavruları bulundukları yerden çıkardıktan sonra dördünün ölü olduğunu belirledi. Ölmek üzere olan 5’inci yavruyu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner tarafından tedavisi yapılan yavru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavruların açlık ve soğuk hava nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yer aldığı kırmızı listesinde bulunan çizgili sırtlanlar, Afrika ve Asya’nın yanı sıra Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşam sürüyor.

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