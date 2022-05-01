HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nesli tükenmek üzereydi... Endişelendiren haberden 1 gün sonra 3 sevinç birden!

Nesli tükenmek üzereydi... Endişelendiren haberden 1 gün sonra 3 sevinç birden!

01.05.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya çitalarının nesillerinin tükenmekte olduğu biliniyordu. İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak korunan Asya çitası 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Öte yandan dün, İran Doğal Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Ekberi tarafından yapılan açıklamada Simnan, Kirman, Yezd, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinde 20'den az Asya çitası gözlemlendiğini belirtilmişti.

Nesli tükenmek üzereydi... Endişelendiren haberden 1 gün sonra 3 sevinç birden!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selaceke, konuya dair İran resmi ajansı IRNA'ya konuştu.
Selaceke, yetiştirme programında korunan bir Asya çitasının İran'ın Simnan eyaletindeki Turan Milli Parkı Asya Çitası Yetiştirme Merkezinde 3 sağlıklı yavru doğurduğunu söyledi.

Çevre Koruma Teşkilatı veteriner ekiplerinin sahada sezaryen doğum gerçekleştirdiğini, yetiştirme programında ilk kez bir Asya çitasının doğum yaptığını belirten Selaceke, "Bu tür nesli tükenmekte olan genlerin korunmasında büyük yardımı olan bu yavruları koruyarak esaret altında ve daha sonra yarı esarette çita popülasyonunu artırabiliriz." dedi.

DÜN 20'DEN AZ ASYA ÇİTASI GÖZLEMLENDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaların Asya'daki türlerinin nüfusu dramatik şekilde azaldı.

İran Doğal Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Ekberi, dün yaptığı bir açıklamada, Simnan, Kirman, Yezd, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinde 20'den az Asya çitası gözlemlendiğini söylemişti.

Asya çitalarının vahşi doğada yaşadığı son ülke olan İran, nesli tükenmekte olan türler için 2001 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir koruma ve yetiştirme programı başlatmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bill Gates'den dikkat çeken açıklama! DSÖ'yle ilgili flaş iddiaBill Gates'den dikkat çeken açıklama! DSÖ'yle ilgili flaş iddia
Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!
Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa ettiTürkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.